Le musée Regards de Provence accueille une nouvelle exposition jusqu’au 15 mai prochain. « Marseille de ports en ports » met à l’honneur la vingtaine de ports que dénombre la ville sur ses 57 kilomètres de littoral, au travers de 160 oeuvres prêtées par des institutions publiques et privées.

Proposant de comparer peintures anciennes et photographies actuelles de mêmes lieux, l’exposition à Regards de Provence met en avant les changements dans la physionomie de Marseille et dans les us et coutumes de ses habitants. Vous découvrirez ainsi qu’à l’époque, les barques passaient par le cours d’Estienne d’Orves pour arriver sur le quai de Rive Neuve, empruntant ce que l’on appelle encore aujourd’hui … l’îlot Thiars ! Mais l’exposition ne montre pas que la réalité des ports de Marseille : au travers du photomontage ou de la peinture, les artistes prennent des libertés vis-à-vis de cette dernière, prenant le port comme prétexte à l’expression artistique. Les ports, lieux de vie, inspirent les artistes encore aujourd’hui.

L’exposition à regards de Provence à découvrir en vidéo :

