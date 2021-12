De l’Atelier des lumières à Paris aux Carrières de lumières des Beaux-de-Provence… Les expositions immersives se multiplient avec l’essor de la création numérique. Les équipes du Grand Palais, fermé jusqu’en 2024 pour travaux, développent même « le Grand Palais immersif », une nouvelle branche dédiée qui coproduira, avec le Musée du Louvre, La Joconde immersive. Cette exposition sera uniquement présentée à Marseille, du 10 mars au 21 août 2022, au Palais de la Bourse, siège de la Chambre de commerce et d’industrie d’Aix-Marseille Provence (CCI AMP).

La Joconde à Marseille : un événement accompagné par Artisans d’idées

Le tableau le plus célèbre du monde, qui ne loge véritablement qu’au Louvre, se dédoublera à Marseille pendant quelques mois. C’est une agence marseillaise de création et de production numérique, Artisans d’idées, qui a soumis l’idée d’exposer La Joconde Immersive à Marseille aux deux musées nationaux, en attendant l’ouverture du Grand Palais Immersif. « La scénographie numérique, la production numérique et l’exploitation de l’exposition seront pris en charge par l’agence », s’enthousiasment les professionnels.

Pourtant, la société est peu connue des Marseillais car elle travaille sur des projets nationaux et internationaux. Créée en 2014, l’agence créative n’est pas une débutante. Elle a notamment participé à la production d’expositions d’envergure telles que « Gabrielle Chanel » au Palais Galliera, « Pompéi » au Grand Palais ou encore « les Arts de l’Islam » exposée dans 18 villes de France, dont Marseille à la bibliothèque Alcazar. Au total, l’agence compte déjà 100 projets à son actif dans 12 pays depuis sa création. Actuellement, elle emploie 25 collaborateurs pour mener 50 projets en parallèle.

Découvrir La Joconde autrement

Son sourire énigmatique, sa posture élégante et son teint porcelaine continuent de fasciner le monde entier. La Joconde, gardienne des murs du Louvre, est aujourd’hui bien protégée. Volé en 1911 par Vincenzo Peruggia, un vitrier italien, une vitre hautement sécurisée préserve depuis ce joyau de la renaissance italienne. Les visiteurs, souvent agglutinés pour prendre des clichés de Mona Lisa, qu’ils ne parviennent qu’à voir de loin, pourront découvrir ce chef d’œuvre sous un autre jour à l’aide de projections numériques en grand format et de dispositifs interactifs innovants. Six espaces thématiques (une icône universelle, on a volé la Joconde, copiée mais jamais égalée, l’art du portrait, les dessous de la Joconde et un peintre et son modèle) ont été pensés par le scénographe, Sylvain Roca, accompagné par Artisans d’idées au moyen du numérique.

A Marseille, chacun pourra observer le grain, les détails de La Joconde, et tenter de comprendre la technique complexe créée par le maître italien : le « sfumato ». Cette technique reste, encore aujourd’hui, une énigme pour bon nombre de conservateurs d’art. Un documentaire Arte dédié à l’œuvre en 2019, décrit ce procédé comme « un effet qui estompe les contours et les nimbe d’une fumée légère ». Lorsque les radiologues passent ses œuvres aux rayons X, les images apparaissent floues, quasi fantomatiques, impossible à analyser.

De son côté, le locataire du Palais de la Bourse, le président de la CCI métropolitaine Aix Marseille Provence Jean-Luc Chauvin s’impatiente d’ouvrir les portes de l’exposition. « Cette démarche d’ouverture vise évidemment les entreprises et les entrepreneurs, mais pas seulement. Il s’agit également d’accueillir le grand public dans le cadre de projets susceptibles de contribuer à l’animation et à la dynamisation du centre-ville de Marseille, au développement économique du territoire et à son rayonnement » se réjouit-il.

Tarifs et liens utiles :



Disponible jusqu’au 30 décembre 2021 seulement et capacité des tickets “Early” limitée !



Tickets Entrée Early Bird – jusqu’au 30 décembre seulement :11 €



Tarifs après épuisement des tickets Early Bird :

Plein tarif (14,5 €)

Tarif réduit (11 €) : Étudiant / moins de 18 ans / Demandeurs d’emploi / groupe (10 personnes et plus) / Handicap

Tarif léger (5 €) : RSA / ASS

Gratuit : Moins de 6 ans / Handicap 80% / Carte Sésame / Icom



> La billetterie

