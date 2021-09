[Visites exceptionnelles] Le patrimoine de la Ville de Marseille à l’honneur

L’hôpital Caroline sur l’île Ratonneau. Crédit : Dkiechle.

Se retrouver dans les bureaux du Maire et de son premier adjoint, retracer l’histoire de Marseille dans l’incontournable hôpital Caroline sur le Frioul, entrer dans les salles d’audience du Tribunal de Commerce, découvrir le Château Pastré au travers de l’histoire de la comtesse mécène Lily Pastré, rechercher un trésor perdu dans le parc Borely… Ce ne sont que quelques exemples de sorties pour ce week-end sous le signe des Journées Européennes du Patrimoine dans la Ville de Marseille.

Gomet’ a repéré quelques bonnes idées dans le vaste programme mis en place par la Ville :

Visite du pavillon de l’hôtel de ville, (bureaux du Maire et son premier adjoint, salle des mariages rénovées) – Samedi 18 et dimanche 19 de 10 à 17h

Visite de l’Hôpital Caroline sur l’île Ratonneau du Frioul menée par Actavista – Dimanche 19 de 10h à 16h30

Visite commentée de l’Anse de la réserve

Découverte du Tribunal de Commerce de Marseille, monument classé – Dimanche 19 de 9h à 12h et de 14h à 17h (inscriptions obligatoires)

Déambulation au travers de la résidence du parc du Roy d’Espagne, réalisée par les architectes Gillet, Olmeta, Lestrade et Figarella – Dimanche 19 à 10h

S’immiscer dans l’histoire du château Pastré au travers de l’histoire de la comtesse, mécène engagée – Samedi 18 et dimanche 19 à 10h30 et 14h30

À la recherche d’un trésor perdu dans le Parc Borely – Dimanche 19 de 10h à 14h30

> Le programme complet

[Châteaux et jardins] Dans les domaines de Venelles

La ville de Venelles. Crédit : Site de la ville.

La ville de Venelles ouvre ses domaines au public à l’occasion des journées européennes du Patrimoine. Les visiteurs sont invités à s’immiscer dans les domaines de Violaine et ses jardins, le domaine de Sainte-Hippolyte ou encore les jardins du domaine des Michelons. Car le patrimoine n’est pas qu’une affaire de bâti, des dégustations accompagneront ces visites guidées.

La ville vous propose aussi de la vie Louis-Félix Chabaud, ce scuplteur venellois, au travers de deux conférences samedi 18 septembre de 10h à 10h30 et de 11h à 11h30 sous la voûte Chabaud. Pour vous plonger dans son oeuvre, une exposition de bas-reliefs, classés au titre de monuments historiques, sera présentée.

Plus de détails :

Samedi 18 septembre

Visite du domaine de Violaine et ses jardins avec des dégustations prévues de 14h à 15h30 et de 16h à 17h30

Visite du domaine de Sainte-Hippolyte de 15h à 15h45 et de 16h à 16h45



Vendredi 19 septembre

Visite des jardins du domaine des Michelons, de 10h à 10h30 et de 15h30 à 16h

Visite du domaine de Violaine et ses jardins avec dégustation de 10h à 11h30 et de 11h30 à 13h

Visite du domaine de Sainte-Hyppolyte de 15h à 15h45 et de 16h à 16h45



> Plus de détails sur le site de la ville

L’affiche du concert.

[Concert] Jazz manouche sur la Côte bleue

La côte bleue sonnera acoustique et swing sur la plage de l’Anse du Petit Nid dans la commune de Sausset-les-Pins samedi 18 septembre à 20h. Le public est invité à une soirée jazz manouche en compagnie d’Hélène Graverand, enseignante de piano qui sera accompagné d’élèves de l’association musicale de la ville pour des piano-voix et des reprises aux sonorités jazz.

[Entre ciel et mer] La fête du Vent sur les plages du Prado

À partir de samedi 18 septembre à 14h, 150 artistes français et internationaux cerf-volistes se retrouveront sur les plages du Prado, « entre ciel et mer ». Des champions de la discipline tels que Laura Mastronauro (France), championne Master paire d’Italie et d’Europe ou encore Marjorie Truchet, triple championne de France, ou encore Edy, cerf-voliste capable de piloter 4 cerfs-volants en même temps proposeront des démonstrations.

Vous pourrez vous envoler dans le monde onirique du jardin éolien au milieu des baleines, pieuvres, papillons géants qui voleront dans le ciel, ou encore vous laisser surprendre par l’exposition du « Peuple du ciel et des mers », qui mettra en scène des photos et des cerf-volants autour des habitants du ciel et des mers.

Le rendez-vous se poursuivra toute la journée dimanche.