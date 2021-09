La French-Tech Aix-Marseille invite les acteurs de tout horizon dans « l’Odyssée de la tech » pour l’événement le Grand Bain, la « marque de fabrique du territoire » selon les mots de son président (aussi fondateur de Gojob), Pascal Lorne. Un saut vers le futur… qui sera amorcé le jeudi 23 septembre 2021 de 9h de 18h à l’Orange Vélodrome.

Dans ce contexte de reprise de l’activité, la démarche recherchée était de « construire en se projetant » pour les instigateurs de l’événement. Construire oui, mais dans un « environnement durable », avec un impact sociétal en prenant en compte et valorisant les spécificités de ce « territoire d’inclusion » que représentent Marseille et sa métropole. Au programme de ce voyage : le financement à impact, la consommation responsable, la formation aux métiers de demain et la production durable.

Du ministre, Olivier Dussopt, au P-dg de Pony, Paul-Adrien Cormerais

Le Grand Bain pourra notamment compter sur la présence d’Olivier Dussopt, ministre délégué chargé des comptes publics, de Maud Caillaux, P-dg de Green Got, d’Antoine Buéno, écrivain prospectiviste, aux côtés d’acteurs de la tech inclusive et durable comme Jeanne Dubarry de Lasssalle, présidente Europe de Gender Fair, Paul-Adrien Cormerais, P-dg de Pony, Erwann Tison, directeur d’études à l’Institut Sapiens, Laurence Bricteux, directrice Paca de Simplon… mais aussi de Benoît Mournet, sous-préfet à la relance.

Alors que la « grande traversée » permettra de s’immiscer à des tables-rondes de 9h à 17h, des ateliers complémentaires seront proposés de 10h à 17h dans le petit bassin par des acteurs tels que Pôle Emploi pour aborder la diversité dans le recrutement, Le French Impact pour valoriser les actions en faveur de l’impact social et environnemental, Bpifrance pour faire connaître les dispositifs européens en place pour accompagner les entreprises en transition et un atelier qui questionnera l’innovation technologique au service de l’intérêt général.

Enfin, car, avant d’embarquer pour ce grand saut, il vaut mieux être paré : un terrain de pétanque « galactique » confrontera les entrepreneurs à la gravité, les vélos électrique Pony (acteur de la micro-mobilité partagée) les ramèneront à l’équilibre, et, pour bien se rappeler des merveilles qu’offrent la terre : un bar à jus et des food-trucks seront présents sur le parvis de l’Orange Vélodrome.



En tant que partenaire du Grand Bain, Gomet’ sera présent sur l’événement.

Une boîte à questions, co-construite avec la French Tech, sera installée pour l’occasion.

Demandez le programme !



La grande traversée : les tables-rondes



10h – On a marché sur la thune: comment financer l’impact positif ? L’impact sera-t-il le premier critère de financement en 2031 ?

11h – Pitch de la startup Coup de Coeur du Top20

11h30 – Voyage au centre de la consommation responsable : une révolution pour les entreprises ? Comment la vague de la consommation responsable entraîne les entreprises sur le chemin de l’impact ?

14h30 – Formation: la tech des clones ? Comment se former aux métiers de demain ?

16h – Produire sans détruire : Je suis une légende Comment réconcilier industrie et écologie ?

17h – Remise de prix des start-ups lauréates



Le petit bassin : les ateliers



10h – Recrutement : D pour Diversité ? Comment recruter dans la diversité ?

11h – Être un agent public innovant: seul sur Mars ? Les contraintes des organisations génèrent-elles de l’innovation ?

14h45 – Deep Impact : Comment mesurer l’empreinte de son activité ? Quels outils pour valoriser les actions en faveur de l’impact social et environnemental ?

15h – Fonds verts européens : premier contact ? Quels sont les dispositifs européens qui accompagnent la transition des entreprises ?

16h – Tech for good : retour vers l’impact ? Comment l’innovation technologique peut-elle aussi être mise au service de l’intérêt général ?



