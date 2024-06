La construction d’un groupe média de premier plan par CMA CGM a franchi jeudi 27 juin une étape majeure. L’Autorité de régulation

de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) a effet donné son feu vert au rachat d’Altice Media par le groupe de transports et de logistiques basé à Marseille et dirigé par Rodolphe Saadé.

L’offre de CMA CGM annoncée à la mi-mars d’un montant de 1,55 milliard porte sur le rachat des nombreuses chaînes d’Altice Media (environ 900 journalistes) qui étaient jusqu’à présent intégrées avec SFR dans le groupe de Patrick Drahi. Il s’agit de chaînes de télévision payantes (BFM Business TV) et gratuites, nationales (BFM TV, RMC Découverte et RMC Story) et locales (dix chaînes locales), des stations de radio nationales diffusées par voie hertzienne (RMC et BFM Business) ou en ligne (BFM Radio), ainsi que les sites d’information qui leur sont associés. En revanche, les chaînes payantes RMC Sport 1 et 2 ne font pas partie du périmètre de l’opération.

Cette acquisition complète les premiers actifs qui sont désormais logés dans CMA Media, présidé par Véronique Saadé (La Tribune et La Tribune Dimanche, La Provence et Corse Matin, des participations dans Brut et M6).

L’opération est assortie de certaines conditions à la fois éditoriales et commerciales. Concernant la la ligne éditoriale, l’Arcom observe que « par courrier en date du 26 juin 2024, l’acquéreur a pris plusieurs engagements relatifs aux obligations déontologiques attachées aux services proposant des programmes d’information, au pluralisme, à l’honnêteté et l’indépendance de l’information et des programmes, au comité relatif à l’honnêteté, à l’indépendance et au pluralisme de l’information et des programmes et à l’indépendance des rédactions. »

Sur ce sujet sensible, CMA Media a annoncé jeudi 27 juin la signature le jour même de la charte à la rédaction de La Provence alors qu’une grève avait été déclenchée à la suite de la mise à pied temporaire du directeur de la rédaction.

Marché publicitaire : « un risque d’éviction a été identifié au niveau local »

Au niveau commercial, l’autorité de la concurrence pointe un risque de position dominante dans la zone de diffusion de La Provence (Vaucluse, Bouches-du-Rhône, Alpes de Haute Provence) où les antennes locales de BFM sont présentes : « Si l’instruction a permis à l’Autorité d’écarter l’éventualité de risques anticoncurrentiels sur la majorité des marchés concernés par l’opération, un risque d’éviction a été identifié au niveau local, l’opération impliquant notamment une concentration avec les chaînes locales BFM Marseille, BFM DICI, BFM Nice ou encore BFM Toulon (…) L’Autorité a relevé que la nouvelle entité serait susceptible de mettre en œuvre une stratégie de couplage lors de la vente aux annonceurs des espaces publicitaires de La Provence et ceux des chaînes locales BFM Paca. Compte tenu notamment des positions de marché parfois quasi-monopolistiques de La Provence et de l’existence d’une base d’annonceurs communs significative entre La Provence et BFM Paca, la concentration aurait pu porter atteinte à la structure concurrentielle locale. »

Pour répondre à ces préoccupations, le repreneur s’engage à ne pas proposer sur les marchés locaux évoqués des offres couplées. « CMA CGM s’est engagé à ne pratiquer, directement ou indirectement (vis-à-vis des annonceurs, des agences médias ou encore par l’intermédiaire de tiers), aucune forme de couplage (y compris sous des formes détournées, à savoir une subordination ou l’octroi d’avantages et de contreparties) entre la vente des espaces publicitaires de La Provence, d’une part, et des chaînes BFM Paca (chaînes locales de BFM dont la zone de diffusion recoupe celle de La Provence), d’autre part. Pour accompagner cet engagement, « CMA CGM s’est également engagé à maintenir une séparation des régies publicitaires respectives de La Provence et des chaînes BFM Paca. (…) Le suivi de la mise en œuvre de ces engagements sera assuré par un mandataire indépendant. »

