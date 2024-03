Le groupe logisticien marseillais CMA-CGM accroît son emprise sur le monde des médias. Après les rachats de La Provence, la Tribune et une participation dans Brut et M6, il vient d’officialiser une promesse d’achat pour acquérir le groupe Altice Media, qui comprend BFM et RMC, pour un montant d’1,55 milliard d’euros. Le groupe, détenu jusqu’alors l’homme d’affaires Patrick Drahi (SFR, Altice France), sera racheté à 100% par la famille Saadé, soit 80% par CMA-CGM et 20% par la maison mère de l’armateur, Merit France. « Cette opération permettrait au groupe CMA CGM de constituer sur le long-terme un pôle Media de référence avec des contenus d’information, de sport et d’entertainment et dont le projet éditorial, porteur de pluralisme, d’indépendance et d’éthique journalistique, serait tourné vers les grands enjeux de transformation économique, sociétale et territoriale », écrit CMA-CGM dans un communiqué. Les chaînes rachetées sont BFM TV, RMC Story, RMC Découverte, BFM Régions (y compris BFM Marseille Provence à Marseille, dont Gomet’ est partenaire), BFM Business, BFM Radio, RMC Info Talk Sport, RMC BFM Play, BFMTV.com

De son côté, Altice France confirme être entré « en négociations exclusives » avec CMA-CGM. Le rachat doit encore être soumis à la consultation des instances représentatives du personnel des sociétés concernées du groupe Altice France ainsi qu’à l’obtention des autorisations réglementaires nécessaires, en particulier l’autorisation de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom), ainsi que celle des autorités de concurrence compétentes. L’opération devrait être finalisée à l’été 2024, selon le communiqué d’Altice France.

