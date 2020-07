L’application « Qualité rivière » de l’Agence de l’eau offre à présent la possibilité aux vacanciers de prendre connaissance en temps réel de la qualité bactériologique de l’eau depuis le bord de l’eau ou en embarcation.

Vacanciers, pêcheurs, kayakistes et randonneurs « peuvent accéder via smartphone et tablette aux données de la rivière la plus proche ou d’une rivière de leur choix en tapant un code postal ou le nom de la commune », explique l’Agence de l’eau.

A chaque site de baignade est attribué « un pictogramme et un code couleur indiquant la qualité sanitaire des eaux surveillées pour se baigner sans risque pour la santé ». Ainsi, il sera possible de savoir « si le cours d’eau sélectionné est en « très bon état » (bleu), « bon état » (vert) ou encore en « mauvais état » (rouge)».

Application Qualités des rivières (Crédit : Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse)

Actualisée régulièrement avec les données du ministère de la santé, l’application permet de comparer sur trois ans la qualité des rivières et ainsi « de voir les efforts accomplis par les acteurs des territoires pour restaurer les rivières et éliminer les pollutions », précise l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse.

L’application Qualité rivière qui existe depuis 2013 donne aussi des informations sur les espèces présentes dans les milieux aquatiques. Elle est alimentée chaque année par « plus de 5 millions d’analyses réalisées sur 1 600 points de surveillance dans les bassins Rhône‐Méditerranée et Corse ».

Des données provenant de l’agence de l’eau, de la Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) et de l’Office français de la biodiversité pour les poissons qui sont également disponibles sur www.rhone‐mediterranee.eaufrance.fr.

Accessible à tous publics, Qualité rivière propose aussi des jeux et des quiz pour tester ses connaissances sur l’eau, ou encore connaître les comportements à éviter.

