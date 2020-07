Share on Facebook

Il nous est familier en poésie ou en dessin. Mais saviez-vous que le mouvement surréaliste a aussi inspiré les créateurs de mode ? Du 18 juin au 27 septembre, le Musée des arts décoratifs, de la faïence et de la mode de Marseille, niché au coeur du parc Borély, consacre une exposition à « L’Héritage surréaliste dans la mode ».

Au fond, rien d’étonnant, la figure féminine étant une thématique récurrente chez les surréalistes, de Paul Eluard et André Breton à Man Ray. C’est d’ailleurs dans la continuité de l’exposition « Man Ray et la mode » du Musée Cantini que cette nouvelle exposition s’inscrit. Au fil des 30 pièces présentées, on retrouve ainsi des figures chères à l’artiste, comme la bouche de Lee Miller, ou encore les trompe-l’oeil, qui s’impriment à l’envi sur les textiles. Mais la pionnière de la mode surréaliste est incontestablement Elsa Schiapparelli, qui inspira toute une génération mise à l’honneur au musée de la mode : Issey Miyake, Castelbajac, Hermès, ou encore Jean-Rémy Daumas, jusqu’à Mary Katrantzou.

Conformément à ce qui avait été annoncé par la mairie de Marseille, l’exposition est entièrement gratuite. De quoi mettre la haute couture à portée de tous !

