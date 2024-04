Share on Facebook

L’orchestration par le Groupe F du show aérien, organisé par le Département des Bouches-du-Rhône et la Métropole Aix-Marseille Provence en prélude à l’arrivée de la flamme olympique le 8 mai et des prochains Jeux Olympiques, était très attendu. Le spectacle, vendredi 26 avril au soir, devant la Major, sur la bassin du port jusqu’à la digue du large, a été grandiose, mêlant la pyrotechnie à une flotte de 800 drônes lumineux !

Spectacle pyrotechnique et drones lumineux à Marseille le 26 avril (Crédit JYD/Gomet’)

Le ballet magique inédit, dirigé par le groupe F, avait pour thème l’énergie du feu olympique et les compétitions nautiques. 40 artistes et techniciens ont été mobilisés à sa préparation durant six jours.

Ce samedi 27 avril 2024, le Département des Bouches-du-Rhône organise un après-midi convivial et éducatif sur l’Esplanade du J4 à Marseille, de 14h à 18h. Au programme : un village sportif, des animations pédagogiques et récréatives, ainsi que la présentation des « Vénus à la flamme » par l’artiste marseillais Laurent Perbos.

