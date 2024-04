Ce contenu est réservé à nos abonnés ! Abonnez-vous à partir de 24,99€/mois Accédez aux contenus de Gomet’ en illimité Participez à tous les débats de notre territoire Profitez d’avantages et de services exclusifs S’abonner à Gomet’ Premium Déjà abonné ? Connectez-vous.

Florence Peltier est depuis février responsable des médias du Grand port maritime de Marseille. Elle est en charge de la gestion des relations presse de l'établissement, de la rédaction des argumentaires et des contenus et encadre la cellule rédaction du département Communication (réseaux sociaux, interne et externe) et participation à l'animation du comité de rédaction.…