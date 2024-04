Share on Facebook

Mobiliser la jeunesse de la droite, du centre et de l'écologie centriste en vue des municipales 2026 : c'est l'objectif recherché par le collectif « Une génération pour Marseille. » Fondé en début d'année à l'initiative de Romain Simmarano, directeur de cabinet de Renaud Muselier, et Sandra Blanchard, membre du bureau de Renaissance et ancienne directrice de campagne…