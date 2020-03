Share on Facebook

Gardanne, 21 000 habitants entre le sud d’Aix-en-Provence et les massifs qui délimitent Marseille au nord-est, est l’un des derniers bastions communistes de la Métropole. Maire PCF depuis 1977, Roger Meï a décidé de passer la main cette année, sur fond d’interrogations autour de la sauvegarde de l’emploi industriel sur la commune, avec notamment la fermeture prévue de la centrale à charbon et les difficultés d’Alteo.

Le successeur désigné par Roger Meï s’appelle Jean-Marc La Piana. Adjoint délégué à la culture de la majorité sortante, il est également le directeur du centre de soins palliatifs La Maison. Il fait campagne à la tête d’une liste sans étiquette, mais ancrée à gauche. Il pourra notamment compter sur les deux adjoints sortants Anthony Pontet et Guy Porcedo, tandis que Roger Meï figure lui-même en 35e position de sa liste.

Il trouve face à lui une autre liste ancrée très à gauche, avec la candidature de Claude Jorda, actuel conseiller municipal et départemental PCF, qui dit revendiquer cette étiquette. Il comptera sur le soutien de militants LFI sur sa liste, de même que sur celui du collectif Gardanne-Biver constitué à l’été 2019 en vue des élections. Il fera notamment campagne sur la défense des services publics et de l’emploi industriel.

Jean-Brice Garella (SE) et Hervé Granier (SE) en challengers

A la tête d’une liste sans étiquette « Tous ensemble pour notre ville », Jean-Brice Garella incarne une vision centriste dans cette campagne. Il a fait partie de la majorité au conseil municipal de 2008 à 2012, avant de reprendre sa liberté et de mener une campagne rassemblant centristes, écologistes et socialistes en 2014. Dans une quadrangulaire serrée de second tour, il ne lui avait manqué que 69 voix pour ravir le siège de Roger Meï (39% des voix contre 39,7% pour le maire sortant).

De son côté, à la tête de la liste sans étiquette intitulée « Donnons un nouveau souffle à Gardanne-Biver », Hervé Granier tentera d’incarner une candidature de droite dans cette campagne. Ancien policier municipal à Vitrolles et toujours gendarme de réserve, ce novice en politique aura fort à faire dans cette commune très ancrée dans le giron de la gauche. Enfin, Bruno Priouret, 63 ans et ancien colistier de Jean-Brice Garella en 2014, défendra une candidature RN.

