Ce contenu est réservé à nos abonnés ! Abonnez-vous à partir de 24,99€/mois Accédez aux contenus de Gomet’ en illimité Participez à tous les débats de notre territoire Profitez d’avantages et de services exclusifs S’abonner à Gomet’ Premium Déjà abonné ? Connectez-vous.

Sébastien Barles et Michèle Rubirola s'engagent avec le Mouves Sébastien Barles et Felix Blanc ont été reçus par les membres du Mouves (crédit : DR) Le Mouves (Mouvement des entrepreneurs sociaux), qui représente plus de 50 entreprises du territoire marseillais, auditionnait mardi 10 et mercredi 11 mars Sébastien Barles et Felix Blanc, ainsi que François Ranise et…