Entre Istres au sud et Salon au nord, Miramas est une commune de 26 000 habitants située au nord de l’étang de Berre. Avec un taux de pauvreté qui avoisine les 20% (14% au niveau national), la ville demeure fragile avec une population moins formée, et disposant de revenus plus faibles. Témoignage des difficultés, l’insécurité reste une préoccupation. Le préfet de police a ainsi mis en place le 15 janvier 2020.

Un match Vigouroux – RN

Frédéric Vigouroux est pourtant le très solide maire PS de Miramas depuis 2008. De fait, il a réussi le tour de force d’être élu dès le premier tour en 2008 et en 2014 avec un score de 50,7%. Dans un paysage politique national où le PS a quasiment disparu, il s’impose comme l’une des figures indéboulonnables de la gauche socialiste des Bouches-du-Rhône. Il défend un bilan duquel ressort une exemplarité écologique, mais aussi de grands projets réalisés lors de la dernière mandature à l’instar de l’ouverture du village de marques McArthurGlen ou de la halle sportive, le fameux Stadium Miramas Métropole. Ces projets et d’autres réalisations ont permis au taux de chômage de baisser passant de 12,10% à 9,% en 2019.

Endettement, insécurité, bétonisation, ce sont les angles d’attaques choisis par le RN, représenté dans cette élection par le jeune Romain Tonussi, 23 ans. Lors des municipales de 2014, la candidate FN Béatrix Espallardo avait obtenu 28,1% des voix, tandis que les Miramasséens ont largement plébiscité la candidature de Marine Le Pen aux présidentielles (36,9% au premier tour, 54,5% au second tour). Lors des européennes de 2019, ils sont été 40,1% à voter pour le RN.

Gérard Géron et Ryad Boukoffa en outsiders

Le face à face entre le maire sortant et le RN laisse peu d’espace pour les autres candidats. Toutefois, Gérard Géron, qui fut le premier adjoint de Frédéric Vigouroux de 2008 à 2011 avant que ne survienne le divorce, mène une liste citoyenne sans étiquette intitulée « Miramas avec vous ». L’homme fut notamment candidat aux législatives de 2017 pour LFI, récoltant au passage 19,7 % des voix. Il fait notamment campagne sur le thème de la démocratie participative.

Enfin, Ryad Boukoffa complète le tableau des candidats têtes de liste à Miramas. Il mènera une liste divers centre « L’avenir de Miramas, c’est vous ». Docteur en droit au sein de l’Université Aix-Marseille, ce juriste de formation est novice en politique. Le candidat promet notamment de lutter contre l’insécurité dans la ville et de mettre fin à la bétonisation du territoire qu’il dénonce.

