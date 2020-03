Peu avant l’intervention télévisée d’Emmanuel Macron (revoir l’allocution ci-dessous) qui a annoncé la fermeture de l’ensemble des établissements scolaires et de gardes d’enfants (crèches, écoles, collèges, lycées et enseignement supérieur) à partir de lundi 15 mars, les autorités régionales ont diffusé jeudi 12 mars au soir le dernier décompte du nombre de malades touchés par le coronavirus – covid-19.

Ce bilan des personnes contaminées dans la région Provence Alpes Côte d’Azur réalisé par l’Agence régionale de santé fait état de 151 personnes testées positives au coronavirus covid-19 dans la région (+39 cas par rapport au point de la veille).

A Marseille, hospitalisation à l’AP-HM, St-Joseph, et l’Hôpital européen

Ces 151 personnes sont hospitalisées à l’Assistance Publique – Hôpitaux de Marseille (AP-HM), à l’hôpital Saint-Joseph, à l’hôpital Européen, au centre hospitalier d’Aix-en-Provence, au centre hospitalier de Digne-les-Bains, au centre hospitalier de Briançon, au centre hospitalier de Gap, au CHU de Nice, au centre hospitalier d’Antibes, au centre hospitalier de Cannes, au centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne et au centre hospitalier d’Avignon.

Les malades dont sept sont en réanimation sont recensés dans tous les départements de la région.

> 4 personnes dans les Alpes-de-Haute-Provence (+1)

> 15 personnes dans les Hautes-Alpes (+1) ;

> 39 personnes dans les Alpes-Maritimes (+7) ;

> 67 personnes dans les Bouches-du-Rhône (+21);

> 22 personnes dans le Var (+9);

> 4 personnes dans le Vaucluse (stable).

La préfecture et l’ARS précisent que trois personnes sont désormais guéries et ont pu regagner leur domicile. Au niveau national le dernier bilan fait état de 2 281 personnes contaminées, dont 105 dans un état grave, et de 48 décès – soit 15 de plus en 24 heures et près de 500 nouvelles contaminations.

Coronavirus en France : l’intervention d’Emmanuel Macron

Lien utile :

> L’actualité de l’épidémie de coronavirus à suivre dans notre rubrique santé.