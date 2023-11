Share on Facebook

Le forum Forindustrie, organisé par l’association Industries Méditerranée, revient pour une nouvelle édition du 13 novembre au 1er décembre, dont les grandes lignes ont été présentées mercredi 8 novembre à l’occasion d’une conférence de presse au Palais de la Bourse.

Comme les éditions précédentes, l’objectif est de faire découvrir les métiers de l’industrie, dans un format ludique pensé, sous forme de métavers. Grâce à leur avatar, les jeunes collégiens, lycéens ou demandeurs d’emploi pourront arpenter différents univers : le monde Méditerranée, qui explore six filières locales, le monde des acteurs de la transition énergétique, et enfin le monde des industries de la Nouvelle-Aquitaine, nouveauté de l’édition 2023.

Pour cette édition, Forindustrie a encore davantage accentué le côté ludique avec un design léché, qui rappelle des îles tropicales, un système de bonification et la création de deux applications. Les “joueurs” pourront explorer différents corps de métiers proposés par les 120 entreprises partenaires, dont Airbus, Arcelor Mittal, ST Microelectronics, Naval Group, ou encore Totalenergies.

Si le format se veut léger, l’enjeu est de taille, alors que de nombreuses industries se développent dans la région, plus spécifiquement sur le pourtour de l’étang de Berre, et vont nécessiter de nouvelles compétences. C’est particulièrement le cas dans le secteur de la transition énergétique, qui va générer d’ici 2030 la création de 350 000 postes supplémentaires, estime Frédéric Busin, directeur d’EDF Provence-Alpes-Côte d’azur. « Il y a une véritable nécessité de démystifier ces métiers, de les rendre plus attractif. Nous devons aussi féminiser la profession », insiste pour sa part Christine Baze, présidente d’Industries Méditerranée.

Pour cela, Forindustrie collabore avec les acteurs de l’enseignement, comme le rectorat d’Aix-Marseille, mais aussi avec Pôle Emploi. « Dans le cadre de la réforme des lycées professionnels, Forindustries est un outil essentiel, afin de renforcer le lien avec les entreprises » atteste Laurent Lucchini, responsable au sein du rectorat d’Aix-Marseille. L’univers “extraordinaire” de Forindustrie sera à explorer à compter du 13 novembre sur le site de Forindustrie.

