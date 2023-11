Share on Facebook

Share on Twitter

Aix-Marseille Université annonce lancer une nouvelle publication qui se présente comme un nouveau média des sciences et des savoirs, batisée Infuse. Chaque mois, la publication en ligne publiera sur son site des articles, reportages, éclairages, interviews, vidéos, podcasts … sur les dernières nouveautés en matière de recherche et de vie scientifique.

Les contenus porteront sur les travaux menés dans l’ensemble de l’université et se déclineront en quatre grandes thématiques : les “talents” pour mettre en lumière les chercheurs, les “découvertes” pour rester informé des dernières études, une rubrique “à la loupe” qui fera des focus sur des entités parfois méconnues et un volet “société” qui permettra au lecteur de voir les avis, les points de vue des scientifiques sur différents sujets sociétaux.

« Alors que le renforcement des interactions entre les sciences, la recherche et la société dans son ensemble est un enjeu majeur, Aix-Marseille Université poursuit son engagement à ce sujet en lançant Infuse, un espace dédié à la valorisation des travaux de recherches mais aussi à leur vulgarisation afin de toucher un large public. Ce média permettra de rendre plus accessible les contenus scientifiques afin, notamment, de renforcer les interactions entre les chercheurs et les citoyens », précise Aix-Marseille Université dans son communiqué.

Le projet est soutenu par le président de l’Université, Eric Berton : « En tant qu’établissement public d’enseignement supérieur et de recherche, Aix-Marseille Université a ainsi vocation à partager avec tous les connaissances scientifiques produites en son sein. Infuse est donc un très bel outil pour avancer dans cette direction ».

Quelques articles écrits par des doctorants sont déjà en ligne, consultables en français ou en anglais. Pour découvrir Infuse c’est par ici !