La Commune de Martigues a voté son adhésion à Piicto (Plateforme Industrielle et d’Innovation Caban-Tonkin), l’association qui regroupe les entités industrielles implantées dans la zone du Port de Marseille-Fos. En rejoignant cette union des acteurs du territoire, la commune de Martigues devient membre support, elle pourra participer aux réflexions collégiales avec la Ville de Fos et celle de Port-Saint-Louis déjà adhérentes, et devra verser une cotisation annuelle à l’association. Générer des économies de moyens, réfléchir à l’innovation industrielle face à l’enjeu de décarbonation de la zone (projet Syrius par exemple) … Martigues veut rejoindre la révolution engagée pour l’industrie de demain.

Votée lors du dernier conseil municipal, l’adhésion à Piicto a suscité des interrogations de l’opposition quant à l’accès à la zone industrielle et le logement pour les salariés de la zone, les deux grands défi de la ville de Martigues face aux projets industriels en cours. « Il va falloir travailler fort monsieur le maire pour activer le détournement de l’autoroute de Port-de-Bouc mais aussi la liaison Salon-Fos, travailler sur le logement à Martigues, le Plan local d’urbanisme… » a souligné Jean-Luc Di Maria, conseiller municipal LR.

« En effet ce n’est pas possible que la Ville de Martigues reste à l’arrêt devant cet atout extraordinaire qui s’annonce devant nous, Martigues aura aussi sa carte à jouer » a assuré le maire de la ville, Gaby Charroux, rejetant les difficultés de la commune à construire.

