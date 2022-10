Le Service universitaire de l’insertion professionnelle (SUIO) d’Aix-Marseille Université organise la 15e édition de son « Forum stage alternance emploi », ce mardi 18 octobre, de 13h à 17h. L’évènement se déroulera dans les locaux de la Chambre de commerce et d’industrie Aix-Marseille Provence au Palais de la Bourse en présence d’une cinquantaine d’entreprises et organismes proposant des offres d’emploi, de stage ou d’alternance, dans des domaines variés : l’aéronautique, l’informatique, l’ingénierie, l’armée, le secteur des banques et assurances, le juridique, le médical, etc. En tête d’affiche, de grands groupes comme Airbus, la Cepac, CMA CGM, Coca-Cola ou encore Naval Group proposent plusieurs postes. Au total, près de 6300 postes sont à pourvoir au sein des entreprises et organismes présents.

Une aubaine pour les étudiants à la recherche d’une expérience professionnelle. En plus de mettre à disposition un panel d’employeurs, le SUIO organisera également à l’occasion du forum diverses animations – sans inscription préalable -, toujours dans l’objectif d’aider les jeunes dans leur insertion professionnelle : ateliers CV et lettre de motivation, simulations d’entretiens avec des professionnels, théâtre, et même des séances photos CV avec un photographe professionnel. Enfin, l’après-midi sera marqué par deux conférences sur des thématiques actuelles dans le monde du travail : les réseaux sociaux (à 13h30), le handicap en entreprise (14h30).

Forum stage alternance emploi 2022 : la réalité virtuelle au service de l’insertion professionnelle

Nouveauté de cette édition 2022, la réalité virtuelle permettra de découvrir certaines métiers et secteurs en s’immergeant dedans. Pour s’y essayer, il faudra cependant sortir de l’enceinte du Palais de la Bourse, pour aller quelques rues plus loin, à la Cité des métiers. Quatorze casques seront mis à disposition, permettant de visualiser 160 métiers issus de 55 secteurs.

> La liste des entreprises et organismes présents à l’occasion du forum emploi stage alternance

> Plus d’infos sur le site du SUIO

