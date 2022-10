Ce contenu est réservé à nos abonnés ! Abonnez-vous à partir de 24,99€/mois Accédez aux contenus de Gomet’ en illimité Participez à tous les débats de notre territoire Profitez d’avantages et de services exclusifs S’abonner à Gomet’ Premium Déjà abonné ? Connectez-vous.

Mardi 18 octobre 13h : forum de l'alternance, du stage et de l'emploi organisé par le Service universitaire d'insertion et d'orientation d'Aix-Marseille UniversitéCCI Aix-Marseille Provence, Palais de la Bourse, Marseille Mercredi 19 octobre 10h30 : roadshow organisé par Région Sud Investissement pour rencontrer les dirigeants d'entreprises. Plus d'infos. Technopôle de l'Arbois (Aix-en-Provence) et La Coque…