Aix-Marseille Université organise ce vendredi 8 octobre la 8e édition de la SAE, Synergies AMU Entreprises (anciennement Semaine AMU Eentreprises). Cette année, l’événement ne se déroulera pas sur une semaine mais sur une journée phare. Toute la journée, des animations organisées avec les partenaires socio-économiques d’AMU seront proposées au Palais des Congrès, dans l’enceinte du Parc Chanot. Organisé depuis 2013, cet événement a vocation à créer un pont entre le monde universitaire et les décideurs du monde économique.

SAE : un programme en quatre temps

De 9h à midi, cinq ateliers thématiques valoriseront les actions conjointes AMU/Entreprises et l’offre de formation de l’Université, sur des thématiques communes à AMU et aux entreprises : les stéréotypes de genre, l’inclusion des personnes atteintes d’autisme Asperger, l’innovation et l’entrepreneuriat, la formation professionnelle et l’alternance. Les ateliers pourront être suivis en visio-conférence pour les étudiants ne pouvant pas se déplacer (les différents liens sont à retrouver sur le site d’Aix-Marseille Université).

L’après-midi sera consacré au forum stage-alternance-emploi à destination des étudiants d’AMU, de 13h30 à 17h30. A ne pas manquer, la conférence « Linkedin : un réseau professionnel facilitateur d’insertion professionnelle », destinée aux étudiants en quête d’un stage intégré à leur cursus, d’un contrat d’alternance ou d’un emploi.

En fin d’après-midi, à partir de 17h30, une table-ronde sera organisée sur le thème suivant : « Enjeux sociaux et environnementaux : AMU, engagée aux côtés des acteurs économiques et culturels » et proposera une réflexion sur le besoin de reprise économique et les moyens pour y répondre.

La fin de journée sera marquée par le lancement du label SAE, dont l’objectif est d’accroître la visibilité des actions AMU-Entreprises et de les valoriser. Gomet’ suivra pour vous les temps forts de ce rendez-vous important à la fois pour les entreprises et les étudiants !

