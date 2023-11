Les 25 lauréats de l’appel à manifestation d’intérêt de pôles territoriaux d’industries culturelles et créatives, lancé par la ministre de la Culture, Rima Abdul Malak et le secrétaire général pour l’investissement en mars dernier, ont enfin été annoncés.

Projet à deux millions d’euros entrepris, sur une dotation totale de 47 millions, dans le cadre de France 2030 et opéré par la Banque des territoires, il a pour but d’encourager l’émergence d’initiatives collectives visant à structurer un écosystème entrepreneurial culturel, créatif et local dans les secteurs des métiers de l’art, du design, de la mode, de la création, de la technologie du son et de l’image.

Toutes les structures, que ce soit des associations, des établissements de formation ou encore les collectivités ont pu candidater à l’appel à manifestation. Le dispositif France 2030 se décline en plusieurs phases et la première promet, après avoir repérer et nommer les porteurs de projets, de les accompagner et de consolider leur structuration avec des financements de lancement pour les préparer à un deuxième appel à projet (doté de 45 millions d’euros) qui devrait se dérouler dans quelques mois (printemps 2024).

Le plan d’investissement France 2030 : Le projet France 2030 se donne pour objectif de transformer durablement des secteurs clef de notre économie par l’innovation technologique. Ainsi France 2030 veut propulser la France comme un “leader du monde de demain”, en soutenant tout le cycle de vie d’un projet, de son émergence jusqu’à son industrialisation. 45 milliards d’euros sont investis jusqu’en 2030 pour que les organismes, universités, entreprises et autres structures puissent entamer et faire perdurer leur transition vers des innovations de demain, en répondant aux critères environnementaux et d’attractivité. 50% des dépenses de France 2030 sont consacrés à la décarbonation de l’économie, l’autre moitié aux acteurs émergents et porteurs d’innovations qui respectent le critère écologique. France 2030 est un plan d’investissement piloté par le Secrétariat général pour l’investissement pour le compte de la Première ministre, Elisabeth Borne.

Dans sa première étape, et afin de sélectionner sa promotion, l’appel à projet a reçu près de 137 candidatures qui ont du passer entre les mains d’un comité de 17 personnalités. Pour être sélectionnés, les candidats devaient répondre à un cahier des charges défini par les volontés de France 2030. Les structures devaient s’inscrire dans une dynamique de développement locale associant un grand nombre de structures culturelles, avoir développé une filière sur le territoire, vouloir et être en chemin de s’agrandir en développer des projets d’innovation en lien avec la recherche et la formation, et dernièrement les structures ont dû garantir la viabilité économique de leur projet.

14 régions, dont deux en Outre-mer sont représentés dans la promotion des pôles territoriaux d’industries culturelles et créatives. Dans notre région, trois lauréats sont récompensés.

Arles, Toulon et Marseille à la conquête de la créativité durable

La région Provence Alpes Côte d’Azur compte trois lauréats de l’appel à manifestation d’intérêt des “pôles territoriaux d’industries culturelles et créatives” : la Communauté d’agglomération d’Arles, Crau, Camargue et Montagnette représentée par le pôle arlésien des industries culturelles et créatives qui se donne pour objectif de devenir un territoire pilote en mettant en place un processus créatif au service de la transition écologique.

La Métropole Toulon Provence-Méditerranée remporte aussi la partie avec son pôle territorial “mode et design”. Elle travaillera en lien avec la Villa Noailles et le Port des créateurs pour faire émerger de façon écoresponsable les mutations technologiques majeurs dans les secteurs de la mode et du design.

Enfin, on trouve aussi dans le communiqué, la Ville de Marseille et son pôle de création culturelle, numérique, inclusive et durable qui ambitionne de faire de Marseille « le nouvel eldorado de la création et des technologies du son et de l’image » pour devenir « la capitale euro-méditerranéenne de la création culturelle durable » d’ici 2030.

Document source : les 25 lauréats de l’appel à manifestation d’intérêt “pôles territoriaux d’industries culturelles et créatives”