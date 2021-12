La France a franchi les 100 000 cas de contaminations quotidiennes au Covid-19 et un taux d’incidence supérieur à 700, les deux chiffres les plus élevés depuis le début de la crise sanitaire. Face à la 5ème vague du variant Delta et la déferlante du variant Omicron, les ministres se sont réunis le 27 décembre pour définir de nouvelles mesures sanitaires. Olivier Véran, le ministre des Solidarités et de la Santé et Jean Castex, le premier ministre, annoncent la mise en place d’un passe vaccinal, le recours au télétravail obligatoire minimum 3 jours par semaine, un retour des jauges pour les événements et la réduction du délai entre la 2e injection et le rappel vaccinal à 3 mois dès demain. La rentrée du 3 janvier n’est pas reportée, les écoles resteront ouvertes et le couvre-feu n’est pas envisagé, même pour la soirée du 31 décembre.

Le projet de loi du passe vaccinal adopté

Le passe vaccinal – parcours complet de trois injections du vaccin – devait entrer en vigueur fin janvier. Mais le gouvernement en a décidé autrement et adopte le projet de loi le 27 décembre. Il passera devant le Sénat le 5 janvier pour une mise en œuvre prévue le 15 janvier. « Cela signifie que dans les lieux où ce passe s’applique depuis plusieurs mois (les restaurants, bars, musées, théâtres, salles de sports…), il faudra justifier d’être vacciné pour pouvoir entrer. La production d’un test ne suffira plus. » explique le premier Ministre. En plus de soutenir la vaccination et « de faire peser la contrainte sur les non vaccinés », Jean Castex insiste sur ce projet de loi qui renforcera les sanctions contre les faux passes sanitaires. Une enquête du 21 décembre menée par le ministère de l’intérieur, a révélé que 182 000 faux passes étaient en circulation en France, d’où l’intensification des contrôles des passes et de la demande d’une pièce d’identité sur présentation du passe sanitaire.

Le télétravail rendu obligatoire 3 jours par semaine minimum

Toutes les entreprises devront rendre le télétravail obligatoire « minimum 3 jours par semaines » pour les professions qui le permettent « à compter de la rentrée et pour une durée de trois semaines » déclare Jean Castex. Élisabeth Borne, la ministre du Travail, mènera une concertation avec les partenaires sociaux le 28 décembre sur cette nouvelle mesure.

Le retour des jauges pour les événements en intérieur et en extérieur

Les rassemblements seront limités à une jauge de 2 000 personnes maximum en intérieur et 5 000 personnes en extérieur à partir du 3 janvier. La consommation de boisson ou de nourriture sera formellement interdite lors de ces événements. « Les concerts debouts seront interdits. La consommation de boissons et d’aliments sera interdite dans tousles cinémas, les théâtres, les équipements sportifs et les transports collectifs, y compris longues distance. La consommation dans les bars et cafés ne pourra plus se faire debout, mais seulement assise. » détaille Jean Castex.

Ce que l’on sait du variant Omicron

Olivier Véran rappelle l’agressivité du variant Delta qui est toujours « sur une forme de plateau haut » camouflée par l’arrivée du nouveau variant Omicon qui circule plus vite. « On sait qu’il est beaucoup plus contagieux, au moins trois fois plus. Le nombre de malade double tous les 2 jours. » assure le ministre de la Santé. Olivier ajoute que « ce variant a la capacité de recontaminer les personnes déjà atteintes du Covid-19 ». Ainsi, bien que le nouveau variant soit moins sensible à la vaccination que le variant Delta, la 3e dose du vaccin permet de faire « remonter la protection à plus de 90% face à Omicron » précise Olivier Véran.

Les deux ministres insistent sur la vigilance à conserver les gestes barrières, soit le port du masque – étendu en extérieur dans les centres-villes – le gel hydroalcoolique et les tests antigéniques ou PCR avant les rassemblements… Un nouveau point d’étape est prévu pour le 5 janvier, deux jours après la rentrée scolaire 2022.

