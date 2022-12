Share on Facebook

Clap de fin pour le feuilleton du rachat du couvent des Prêcheurs, l’un des dossiers qui aura animé la chronique de ses dix dernières années à Aix. Exit un musée consacré à Picasso, au-revoir, Onepoint et son projet autour de l’innovation, le couvent des Prêcheurs revient… au ministère de la Justice. Ce dernier souhaite en faire une extension de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.

La maire de la Ville, Sophie Joissains, a signé jeudi 22 décembre l’acte de vente du bâtiment, pour la coquette somme de 12,6 millions d’euros. Elle s’est dit « heureuse et satisfaite que ce magnifique édifice en plein coeur des places comtales retrouve la vocation qui avait été la sienne durant la révolution, à savoir abriter la Justice, échappant du même coup au démantèlement révolutionnaire. Aix en Provence et la Justice sont étroitement liées et ce depuis des siècles. Cette vente renforce l’ancrage de cette institution dans notre ville ».

L’annonce de la vente du couvent des Prêcheurs en 2021 avait suscité une vive opposition de la part des élus hostiles à la majorité municipale. Le groupe de la députée Renaissance Anne-Laurence Petel proposait ainsi pour le site, ancien palais de justice d’Aix, vieux de quelque 800 ans, de créer « une oasis des prêcheurs ». Cette alternative se présentait comme « un tiers-lieu de création artistique et de valorisation de l’artisanat, d’apprentissage et de partage des savoirs ».

Selon Sophie Joissains, l’apport des 4 500 m² de locaux du couvent des Prêcheurs « va permettre la réorganisation de l’ensemble des juridictions entraînant une hausse de 27% des effectifs de magistrats et personnel administratif ».

