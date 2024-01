La mobilisation continue à Martigues contre la loi immigration votée en décembre dernier et qui attend encore le feu vert du Conseil constitutionnel jeudi 25 janvier. Gaby Charroux, maire de Martigues, Pierre Dharreville, député de la 13e circonscription, le Parti Communiste Français – section de Martigues, le Parti Socialiste de Martigues, La France Insoumise Nupes de Martigues Les Ecologistes EELV Pays de Martigues avaient signé, au lendemain du vote, une déclaration commune dénonçant une loi « scélérate. »

Les signataires déclaraient : « En reprenant à son compte le principe de « préférence nationale », en actant la fin de l’universalité de l’accès aux aides sociales, en généralisant le recours à la déchéance de nationalité, en remettant en cause le droit du sol vieux de plusieurs siècles ou bien encore en durcissant les conditions permettant le regroupement familial, ce texte n’a définitivement rien à envier aux revendications d’une extrême-droite qui demeure l’héritière des pires pages de notre histoire. »

Une marche à l’appel de Gaby Charroux ce dimanche 21 janvier

Gaby Charroux ne désarme pas en ce mois de janvier. Il appelle « les citoyennes et les citoyens de notre Ville, à s’unir et à se rassembler pour une initiative commune. Ensemble, marchons pour que la tolérance, la fraternité et le vivre-ensemble puissent l’emporter sur la haine et la division. » Le rendez-vous est fixé ce dimanche 21 janvier à 10h30 sur la place Jean Jaurès. Ce rassemblement sera suivi d’une marche en direction de l’hôtel de ville.

