20 ans après son rachat par le milliardaire irlandais Patrick McKillen, le domaine de Château La Coste continue d’enrichir son offre et d’investir dans de nouveaux équipements et bâtiments.



À l’horizon de ce printemps, un nouvel hôtel va ouvrir ses portes dans le domaine viticole et d’art des Bouches-du-Rhône. Nichée à quelques encablures du village du Puy-Sainte-Réparade, l’Auberge La Coste promet « une immersion dans un univers où luxe discret et art de vivre provençal se conjuguent harmonieusement. » Et l’hôtel de 76 places ne se cantonne pas à être un simple refuge de tranquillité, le domaine La Coste annonce également qu’un restaurant d’un chef de la région, aux saveurs provençales « de partage et de terroir » devrait aussi compléter les lieux.

Ce sera le sixième espace de restauration du domaine après les établissements déjà ouverts : la café restaurant Tadao Ando, la Terrasse, le restaurant argentin Francis Mallmann, le restaurant italien Vanina et la table d’Hélène Darroze dans le palace Villa La Coste.

Vue du côté cours du nouvel espace du domaine La Coste devrait ouvrir au printemps 2024 – Crédit : visuel CLC

« L’auberge sera située à proximité du centre d’art et du caveau des vins, offrant une option d’hébergement en terme de coût plus abordable que la Villa La Coste » détaille Catherine Bienvenu, communicante du domaine de l’hôtellerie, alors que les tarifs de la Villa La Coste débutent à 900 euros par nuit en basse saison.

Vue sde la future nouvelle auberge de Château La Coste côté nord face au futur nouveau chai, pendant les travaux en novembre 2023 (Crédit Gomet’/JFE)

A l’entrée du domaine, un dépôt de permis de construire datant du 9 août 2023 annonce des nouveaux travaux s’étalant sur une surface de 1787 mètres carrés et réalisés par l’architecte Pascal Goujon, basé à Saint-Laurent du Var. La nature des travaux indique un « changement de destination de logement d’habitation (…) pour un espace de restauration cafétéria, des espaces d’artisanat, des modifications d’ouverture et des création de balcons.»

A venir : nouveau chai, espaces de dégustation, école d’oenologie

Actuellement en construction, un nouveau chai viticole verra aussi bientôt le jour, comprenant un espace dédié au stockage et au vieillissement des bouteilles de vin produites sur le domaine. Ce projet inclura également une salle de réunion et de dégustation, conçue pour accueillir des ateliers et des formations à l’avenir. Mais il ne sera pas opérationnel immédiatement.

Emplacement du nouvel espace œnologique, 5 novembre 2023. Crédit : JFE / Gomet’

Selon Marie Rozet, directrice communication et marketing du Château La Coste, le projet nécessitera un minimum d’un an et demi de travaux avant son ouverture. Selon les informations communiquées sur les permis de construire aux abords du domaine, datant du 19 juillet 2022, la nouvelle surface de plancher s’étend sur 4277 mètres carrés. Le permis précise la « construction d’un chai, de bureaux du domaine, d’une école d’œnologie et de deux espaces de dégustation. »



Le nouveau chai de Château La Coste comprendra bien plus que des zones de vieillissement du vin… (Crédit capture visuel et plan de coupe Demaria architecture DR)



L’architecte à pied d’oeuvre pour ce nouveau projet est l’aixois Franck Demaria. L’agence Demaria Architecture a déjà travaillé pour le domaine avec une prestation d’architecte d’opération et d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la réalisation de la galerie de l’architecte Richard Rogers située sur les hauteurs du domaine et livrée en 2021 et pour le pavillon Oscar Niemeyer en 2022.

L’agence Demaria explique sur son site, avec des visuels, l’ambition du nouveau projet : « Au cœur du domaine du château La Coste, ce projet recrée un lien entre les différentes activités du domaine comme en atteste son programme : des chais pour l’élevage et le vieillissement du vin, une école d’œnologie, un restaurant, des salles de séminaires. Le concept, relier les activités du domaine et les éléments naturels. La toiture est traitée comme un miroir d’eau, qui est au niveau du terrain naturel au Nord, zone piétonne, et qui reflètera le paysage tout en étant utile pour l’efficacité énergétique du bâtiment. Dans le prolongement de cette toiture se trouve un restaurant conçu par Tadao Ando. »

Tadao Ando, architecte japonais, a déjà réalisé pour La Coste de nombreuses oeuvres à commencer par le pavillon d’accueil du domaine qui héberge une boutique et un restaurant, et dans le parcours extérieur, des bancs origami, la chapelle et un pavillon.

Château La Coste : fusion d’art, vignoble et d’histoire

Situé dans la commune du Puy-Sainte-Réparade, à quelques kilomètres d’Aix-en-Provence, le Château La Coste est depuis 2004 un domaine polyvalent qui allie un vignoble, un espace extérieur dédié à l’art contemporain, un hôtel de grand standing avec Spa, une boutique et une salle d’exposition, et une sélection de restaurants. Le parcours à travers les vignes révèle une série d’œuvres d’art conçues par divers artistes. De plus, un pavillon de musique conçu par Franck Gehry, accueille régulièrement des artistes et des concerts, ajoutant une dimension culturelle et musicale au domaine.

En 2004 le promoteur immobilier irlandais Patrick McKillen “Paddy”, a initié la transformation du domaine viticole de Château La Coste en un centre d’art contemporain. En quête de l’endroit parfait pour développer son exploitation agricole et ayant accumulé une fortune grâce à ses investissements dans l’immobilier, les bureaux, les centres commerciaux et l’industrie hôtelière à Londres avec le groupe Maybourne, Patrick McKillen trouve ici les moyens de réaliser ses aspirations.

Les artistes et architectes invités reçoivent alors carte blanche pour créer des œuvres sur des emplacements choisis. Parmi les architectes impliqués, Jean Nouvel s’est vu confier la conception des chais, tandis que Frank Gehry a réalisé un pavillon dédié à la musique. En 2011, le domaine a ouvert ses portes au public, présentant d’abord un centre d’art, une librairie et un restaurant. En avril 2018, l’inauguration d’un nouveau restaurant gastronomique dirigé par le chef argentin Francis Mallmann a enrichi l’offre du domaine. En 2022, l’ajout d’un pavillon conçu par Oscar Niemeyer est venu compléter les créations existantes, rejoignant ainsi les chais de Jean Nouvel, les pavillons de Tadao Ando et Richard Rogers, l’auditorium de Frank Gehry et le mini-musée intégré au sol par Renzo Piano. Au total, une cinquantaine d’oeuvres d’artistes internationaux exceptionnels sont désormais exposées parmi les vignes, les bpis et les jardins de La Coste.

Les artistes mais aussi les stars du monde de la musique et de la jet set, font depuis le chemin vers le fameux domaine du Puy-Sainte-Réparade, comme le chanteur Bono, le compatriote irlandais de Paddy. Barak Obama, est même venu faire un saut il y a quelques années à la grande surprise du maire de la commune, Jean-David Ciot, qui est venu saluer l’ancien président des Etats-Unis.

Un palace au milieu des vignes

Pour accueillir ses hôtes de marques, le domaine dispose d’un joyau : La Villa La Coste. Perchée au sommet d’un vignoble de 130 hectares, le palace a été inauguré au printemps 2017. L’établissement offre des services d’hébergement haut de gamme du niveau d’un palace au milieu des vignes comme en témoigne le descriptif de la prestation des 28 villas suites qui proposent « un espace de vie intime, composé d’un salon, d’une chambre avec lit à baldaquin et d’un dressing. Les salles de bains en marbre, baignées par la lumière naturelle du jour, possèdent deux vasques, une douche à l’italienne, une baignoire donnant sur le patio paysagé et des toilettes japonaises séparées. Les villa suite piscine et deux chambres villa suite piscine se distinguent par une piscine privée. » Le restaurant est confié depuis juin 2021 à la cheffe Hélène Darroze (3 étoiles au Guide Michelin pour son restaurant londonien « Hélène Darroze at The Connaught » et de 2 étoiles pour « Marsan par Hélène Darroze » à Paris.

Vue d’une terrasse d’une villa suite de La villa La Coste (crédit capture chateau-la-coste.com)

En 2021, le domaine viticole La Coste, s’étendant sur 200 hectares, a généré un chiffre d’affaires de 3,7 millions d’euros et comptait entre 20 et 49 employés. Parallèlement, le centre d’art affiche un chiffre d’affaires de 1,29 million d’euros et employait entre 10 et 19 salariés. Quant à l’hôtel de luxe Villa La Coste, dirigé par Mara McKillen, la sœur de Patrick McKillen, il a enregistré un chiffre d’affaires de 5,27 millions d’euros et a eu un effectif de 50 à 99 employés, selon les chiffes communiqués par le site Société.com. Interrogés par Gomet’, le domaine n’a pas souhaité communiquer ses chiffres plus récents.

