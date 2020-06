Depuis le début du déconfinement, le 11 mai dernier, l’heure est désormais à la reprise de l’activité dans les entreprises. Comment se déroule ce nouveau départ à quelques semaines des grandes vacances d’été ? Quelles sont les stratégies mises en place ? Quels sont les dispositifs et les aides que les sociétés peuvent encore activer ?

Pour répondre à ces quelques questions et mieux cerner le contexte économique dans les entreprises, la rédaction de Gomet’, en partenariat avec le cabinet d’expertise comptable et de conseil Crowe Ficorec organise un nouveau Grand débat, vendredi intitulé « Entreprises, comment rebondir après le Covid ? »

Matthieu Capuono le directeur associé de Crowe Ficorec sera parmi nous pour rappeler les mesures prises par les autorités pour aider les entreprises et les règles encore en vigueur durant l’état d’urgence sanitaire. Puis nous donnerons la parole à cinq dirigeants qui nous expliquerons comment ils ont répondu au contexte inédit de la crise sanitaire : Virginie Chazottes (directrice des ressources humaines de Swissport), Marjorie Gauthier Deblaise (directrice de projets transformation et stratégie chez Pernod Ricard) Ludovic Turac (chef et gérant d’Une table au sud), Pierre Marini (directeur général du groupe Solimut) et Samuel Olichon (fondateur de la start-up Anotherway).



Ces cinq témoins font partie des dirigeants leaders interrogés par Crowe Ficorec dans son livre blanc intitulé Phenix, pour accompagner et valoriser « L’après. » (lien pour télécharger le document)

Pour participer au Grand débat, en tant qu’abonné à Gomet’ Premium, ou en tant qu’invité de la rédaction, nous vous remercions de nous transmettre votre demande à contact@gomet.net (conférence vidéo en direct via Zoom, nombre de places limité).