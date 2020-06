Le fabricant marseillais de téléphones mobiles Avenir Telecom, qui vient de renouveler sa licence exclusive de la marque Energizer, a réalisé un chiffre d’affaires de 31,6 millions d’euros l’an dernier, soit une hausse de 5%. La croissance a été particulièrement forte au second trimestre avec une hausse de 15% de l’activité. « Cette performance est d’autant plus remarquable que la fin de l’exercice a été marquée par la crise sanitaire, d’abord en Asie puis en Europe, qui a pénalisée l’activité commerciale (fermetures de points de vente et annulation des salons professionnels). Le groupe a mis en place un plan de continuité d’activité, avec un recours accru aux outils numériques (télétravail, présentations virtuelles), et n’a enregistré aucune rupture d’approvisionnement ni annulation de commandes », explique Avenir Telecom dans un communiqué.

Cette dynamique est essentiellement portée par le développement des ventes de téléphones mobiles et accessoires de mobilité qui progressent de 39%. Le groupe confirme son recentrage sur cette activité qui représente 74% du chiffre d’affaires contre 56% un an plus tôt.

Une progression de 21% en Asie

La zone Asie et Océanie a signé la plus forte croissance sur l’exercice avec +21% « grâce à l’ouverture de nouveaux distributeurs (Vietnam) et la montée en puissance de pays déjà couverts comme le Sri Lanka et l’Australie », précise Avenir Télécom. L’Asie représente désormais 27% de son activité.

Son marché historique, l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique, continue de représenter les trois quarts de son chiffre. Le groupe signe une légère progression de 3% : « Le référencement prometteur auprès de nouveaux opérateurs comme Telenet en Belgique, Orange en Pologne, Etisalat aux Emirats Arabes Unis et Batelco à Bahreïn et le démarrage des ventes directes sur Amazon.fr et Amazon.co.uk a permis de compenser le repli d’activité de vente d’abonnements et de services », détaille l’entreprise.

Une activité très faible depuis le mois de mai

Si Avenir Télécom annonce pourvoir afficher des résultats en amélioration à fin mars 2020, « au-delà, compte tenu des incertitudes liées à l’issue de la crise sanitaire et l’ampleur de son impact sur l’économie, le groupe ne fait pas de prévision à ce stade pour l’exercice ouvert au 1er avril 2020. À ce titre, l’activité commerciale depuis le mois de mai est très faible après un mois d’avril soutenu », prévient le groupe.

