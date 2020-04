Share on Facebook

Cette semaine, à l’occasion d’un nouveau débat organisé vendredi 24 avril à 11h par la rédaction de Gomet’, nous nous intéressons au secteur de la santé et aux solutions imaginées par les entreprises et les chercheurs de la région pour riposter à l’épidémie de covid-19.

Pour démarrer ce tour d’horizon, Emilie Royère, la directrice générale du pôle de compétitivité Eurobiomed, présentera un panorama des différents produits et services mis en place par les entreprises du pôle Eurobiomed, le cluster des entreprises du secteur de la santé dans le grand sud de la France (Régions Occitanie et Provence Alpes Côte d’Azur). Eurobiomed fait notamment le lien entre les différents acteurs de l’écosystème pour donner naissance à de nouvelles solutions face au covid-19.

Eric Chabrière, épidémiologiste au fameux Institut hospitalo-universitaire Méditerranée Infection du professeur Didier Raoult, rapportera son expérience terrain avec les soins et les techniques utilisées chaque jour à l’hôpital pour traiter les patients infectés par le covid. Il est aussi responsable de la recherche de la valorisation de la recherche à l’IHU.

Enfin, Philippe Berta, député Modem du Gard, généticien vient de prendre la tête du groupe de travail « Recherche Covid » à l’Assemblée nationale. Il expliquera la démarche et les objectifs des parlementaires qui souhaitent dresser un état des connaissances scientifiques et des différents travaux en cours sur le covid-19. Philippe Berta apportera également un éclairage sur l’après-crise et les moyens à mettre en œuvre pour faire face à une telle crise sanitaire.

Pour s’inscrire



Comme pour les précédents débats, nous vous remercions de vous inscrire par avance à contact@gomet.net Nous souhaitons en effet réserver aux inscrits l’accès au débat afin de préserver la qualité des échanges et la possibilité de dialoguer avec nos invités. Merci pour votre intérêt !