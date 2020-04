Share on Facebook

Le bout du tunnel semble enfin être en vue pour des centaines de milliers de commerçants. Invité de la matinale de France Info jeudi 23 avril, Bruno Le Maire plaide en ce sens. « Nous souhaitons que tous les commerces puissent rouvrir le 11 mai » déclare-t-il, tout en précisant que cette mesure n’englobera par les cafés, bars et restaurants, qui devront encore patienter. Par ailleurs, il n’a pas confirmé que ces derniers pourraient rouvrir au 15 juin, une date qui avait été évoquée. « Rien ne serait pire que d’ouvrir dans la précipitation » s’est justifié le ministre.

Le ministre dit avoir « parfaitement conscience qu’il y a devant nous la saison touristique, donc le plus tôt sera évidemment le mieux ». Toutefois, il explique qu’il faudra « prendre tout le temps nécessaire », bien que « le plus tôt sera le mieux ». Il annonce par ailleurs qu’Emmanuel Macron recevra vendredi 24 avril des représentants des fédérations de l’hôtellerie et de la restauration « pour voir comment avancer ».

Enfin, en ce qui concerne les modalités sanitaires de reprise de l’activité économique, Bruno Le Maire affirme que « ce sera au Conseil scientifique de définir une méthode ».

