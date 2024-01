L’équipe Gomet’ souhaite à ses lecteurs, abonnés, associés et donateurs une excellente année 2024, pleine de santé, sérénité et découvertes !

Au cours des prochains mois, nous serons sur le pont pour vous faire vivre l’actualité métropolitaine et régionale depuis notre base à Marseille, au coeur de la cité dans nos bureaux de la rue d’Arcole.

L’année s’annonce riche en événements économiques et politiques. 2024 sera aussi sportive avec les Jeux Olympiques cet été et l’arrivée de la Flamme en mai prochain dans le Vieux-Port ! Au coeur de notre ligne éditoriale, nous continuerons à traiter les grandes mutations du territoire avec la transition écologique comme moteur des transformations dans les transports, l’industrie, le numérique ou encore le tourisme et les loisirs.

L’équipe Gomet’ réunie en décembre 2023 au Mund Art. De gauche à droite, Mehdi Mallia, Juliette Matilla, Jean Yves Delattre, Jean-Francois Eyraud, Jeanne Lamant, Lilou Paillard, Bertrand Connin, Julie Rampal-Guiducci, Manon Ladonski et Christian Apotheloz (Crédit Gomet’/MT)

L’année sera politique aussi, avec les élections européennes et les préliminaires des élections locales. Gomet’ sera attentif aux nouvelles propositions visant à moderniser notre vie politique trop souvent délaissée par des citoyens souvent désabusés. Nos valeurs sont intactes depuis le lancement de notre média en 2014 : nous défendons une métropole ouverte sur le monde, inclusive et durable. Go… met’, “en avant métropole”, aura l’occasion de réaffirmer son ADN, tout au long de l’année, à l’occasion de ses dix ans !

Nous vous donnons rendez-vous au cours des prochains mois pour construire ensemble la nouvelle formule, la version 3 de Gomet’. Nous la voulons encore plus proche des forces vives et engagées du territoire, plus pratique et plus moderne. Cette “mise à jour” permettra aussi de mettre en valeur tous les rendez-vous que nous vous proposons tout au long de l’année : des hors-séries, suppléments et magazines, des web-séries, des événements, sans oublier l’info en continu sur le site.

On a hâte de partager avec vous notre feuille de route que nous enrichirons avec vos propositions et vos idées toujours les bienvenues. 2024, c’est parti !

L’équipe de Gomet’ Media