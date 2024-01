La pratique est de plus en plus ancrée chez les Provençaux. Le recyclage des sapins de Noël est possible à partir du 2 janvier grâce aux points de collecte mis en place par la Métropole Aix Marseille Provence (MAMP) qui renouvelle son dispositif « Collecte des sapins de Noël. »

L’opération permet de donner une nouvelle vie aux sapins, lesquels sont acheminés vers des plateformes de compostage, pour être transformés en compost et ainsi nourrir les sols.

« Cette initiative, qui optimise par ailleurs le travail de collecte, s’inscrit dans une démarche vertueuse d’économie circulaire » rappelle la Métropole.



Plus de 400 emplacements, comme l’année dernière, répartis sur l’ensemble du territoire métropolitain sont accessibles du 2 au 30 janvier 2024. attention, les sapins de Noël doivent être déposés sans neige artificielle, ni décorations, ni sac à sapin dans les enclos dédiés.

20 000 sapins recyclés en 2023

Selon les chiffres fournis par la Métropole,« l’an dernier, plus de 105 tonnes, représentant plus de 20 000 sapins, ont ainsi été valorisées et transformées en compost.» Une belle démarche en faveur de l’environnement qui contribue à poursuivre les bons gestes pour des fêtes écoresponsables souligne l’institution métropolitaine qui a sensibilisé tout au long des fêtes les habitants aux réflexes du tri. MAMP mettent ligne une cartographie interactive pour trouver où déposer son sapin au plus proche de chez soi.