Jézabel Couppey-Soubeyran, économiste que Gomet’ avait interviewée pour les Rencontres de la finance verte et solidaire, publie l’ouvrage, Le Pouvoir de la monnaie avec Pierre Delandre et Augustin Sersiron aux Editions LLL – Les Liens qui Libèrent.

« On ne changera pas la société simplement en changeant la monnaie, mais on ne la changera pas non plus sans changer la monnaie. » Partant du constat que tout grand changement sociétal va de pair avec un changement d’ordre monétaire, l’objectif des trois auteurs est de proposer une réforme monétaire rendant possible la bifurcation sociale et écologique.

Ce livre parcourt l’histoire de la monnaie depuis les premières communautés jusqu’à la société capitaliste contemporaine. Cet aperçu de l’institution monétaire met en lumière sa malléabilité et sa capacité à changer de forme au cours du temps en relation avec les transformations sociétales.

Compléter le système monétaire pour limiter sa propension à servir l’ordre marchand

Cela autorise les auteurs à imaginer pour demain de nouvelles formes de monnaie. Leur proposition de réforme ne viendrait pas renverser le système monétaire actuel, mais le compléter, pour limiter sa propension à servir l’ordre marchand et financier et le mettre au service de la transition écologique et sociale.

A la fois rigoureux dans sa description des évolutions monétaires et novateur dans ses propositions, l’ouvrage ne manquera pas de nourrir le débat sur un sujet sociétal essentiel. En librairie le 10 janvier !

Lien utile :

Jézabel Couppey-Soubeyran aux Rencontres de la finance verte solidaire