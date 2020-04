C’est l’un des effets dévastateurs de la crise liée au coronavirus. Le groupe familial Canavese, créé en 1976 et basé à Aubagne, a demandé et obtenu son placement en redressement judiciaire jeudi 2 avril annonce un communiqué de la société diffusé à la mi-journée.



« Impacté de plein fouet par la crise sanitaire sans précédent du coronavirus, le groupe Canavese a subi une baisse drastique de son activité depuis le début de la crise et une perte de chiffre d’affaires brutale de 55 % avec la fermeture des établissements de ses clients : écoles, universités, restauration d’entreprise et restauration commerciale » explique la société qui avait engagé en 2018 une réorganisation de ses activités.



« Face à cette situation, le groupe a demandé et obtenu l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au Tribunal de Commerce de Marseille pour préserver l’avenir de son activité et les emplois » précise Canavese.

Canavese : priorité à la préservation des emplois

Canavese est spécialisé dans la distribution de fruits, légumes et produits frais et emploie 410 personnes dont 180 à Aubagne. Pour Gérard Canavese, président du groupe, la période d’observation doit permettre « de définir, en collaboration avec les salariés et les administrateurs judiciaires, les mesures nécessaires pour assurer la pérennité de [notre] activité et la préservation des emplois. »

L’ouverture de la période de redressement judiciaire va donner un peu d’air au groupe en gelant les paiements dûs aux fournisseurs et différents créanciers.

Canavese est aujourd’hui l’un des groupes français leader dans le secteur des fruits, légumes et produits frais, au service de la restauration collective, commerciale, des grandes et moyennes surfaces et détaillants spécialisés, avec 12 implantations régionales.

