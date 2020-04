Share on Facebook

Share on Twitter

A ce stade de l’épidémie, la propagation du virus poursuit son rythme de croisière, avec entre 500 et 550 cas de plus détectés chaque jour dans la région. Les chiffres sont donc passés de 5078 à 5619 personnes testées positives au covid-19 en Paca. Le nombre de décès par jour reste lui aussi constant, et augmente à peu près par tranche de 20 : 124 personnes sont décédées, contre 104 la veille. Le ralentissement tant attendu de la pandémie n’est donc pas pour tout de suite, à en croire ces données fournies par l’ARS Paca.

Dans son dernier communiqué du 1er avril, l’instance régionale sanitaire lance un nouvel appel de détresse, cette fois à l’adresse des médecins anesthésistes-réanimateurs, infirmiers ou infirmières anesthésistes, ou toutes les aides-soignantes disposés à faire don d’une semaine de travail au profit de l’Ile-de-France et du Grand-Est. Au total, 10 médecins anesthésistes réanimateurs et 100 infirmiers et internes de la région Paca seront mis à disposition de ces régions en difficulté.

En effet, comme le rappelait dans ses derniers points presse le directeur général de la santé Jérôme Salomon, une solidarité nationale est mise en place depuis le début du confinement afin de désengorger les régions les plus massivement frappées par le virus. Pour l’heure, la région Sud reste relativement «épargnée», par comparaison à l’Île-de-France, région la plus touchée avec 9609 hospitalisations, contre 1357 en Provence Alpes Côte d’Azur. Le DGS a notamment rappelé dans son point presse du 1er avril que cent malades supplémentaires seraient transférés hors Île-de-France d’ici le jeudi 2 avril midi. 344 personnes ont à ce jour été concernées par ces transferts.

Actuellement, selon Santé Publique France, la France compte au total 56 989 cas confirmés (+4861), dont 6017 en réanimation. Par ailleurs 4032 personnes sont décédées à l’hôpital. En revanche, la part des guérisons est également importante, avec 10935 sorties de l’hôpital de personnes guéries (+1491). Enfin, les premiers chiffres concernant les Ehpad sont tombés : 411 Ehpad sur les 620 que compte l’Île-de-France ont rapporté des cas de covid-19, et 570 personnes âgées au total sont décédées. Le DGS n’a toutefois pas précisé si ces décès étaient dus à l’épidémie.

Source : Santé Publique France

Au niveau international aussi, la situation s’accélère. Les Etats-Unis sont le pays le plus touchés dans le monde, avec près de 190 000 cas. Cependant, l’Italie connaît le taux de mortalité le plus important (12 428 décès), devant l’Espagne (9053) et les Etats Unis (4127). au Portugal, où l’épidémie progresse lentement (200 décès), le gouvernement a décidé de prolonger l’état d’urgence de deux semaines.

Lien utile :

> Covid-19 : 4550 cas confirmés dans la région, 17 décès en plus