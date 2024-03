Share on Facebook

Le rideau sur le Guide Michelin 2024 est tombé lundi 18 mars depuis Tours. Le Guide Michelin s’est imposé comme une référence mondiale en matière de gastronomie, notant et classant les restaurants avec des étoiles selon leur excellence culinaire. Créé en 1900 en France, il est devenu un symbole de qualité et d’excellence dans le monde de la cuisine et du tourisme. Le guide rouge organise sa traditionnelle remise de prix chaque année dans une ville différente. Pour sa 115e édition, c’est dans la ville de Tours que le célèbre critique gastronomique a posé ses marmites.

Le système d’évaluation par étoiles est devenu emblématique du Guide Michelin. Les restaurants peuvent recevoir jusqu’à trois étoiles en fonction de la qualité de leur cuisine, de leur service et de leur ambiance. Une étoile représente une cuisine de qualité, deux étoiles une cuisine exceptionnelle justifiant le détour, et trois étoiles une cuisine d’exception valant le voyage…

Les critères d’attribution des étoiles restent confidentiels, mais ils incluent généralement la qualité des produits, la maîtrise technique, la consistance, l’harmonie des saveurs, le service en salle et l’ambiance du restaurant. Ces critères visent à évaluer l’excellence culinaire et l’expérience globale offerte aux clients.

Guide Michelin 2024 : une, deux et trois étoiles pour les chefs de la région

La région Provence Alpes Côte d’Azur a été une fois de plus mise à l’honneur avec onze restaurants promus, sur les 62 distingués en France en 2024 (totalement de 639 restaurants étoilés).

Parmi ces tables de prestige, la Bastide Bourrelly à Cabriès-Calas, reprise en juin 2023 par le chef Mathias Dandine, déjà propriétaire de La Magdeleine à Gémenos. Dandine, chef étoilé depuis 2004 et récipiendaire du Gault & Millau d’or Paca en 2023, consolide sa renommée.

Mathias Dandine et son équipe, Crédit : La Bastide Bourrelly

Également, Marc Fontanne, chef du restaurant La Table de l’Orangerie au Château de Fonscolombes (Puy Sainte-Réparade), décroche sa première étoile.

Passé par les cuisines étoilées, de l’auberge des Templiers à la Réserve de Beaulieu, puis par celles d’Anne-Sophie Pic et le Château Saint Martin, le Chef Marc Fontanne a su durant 10 années perfectionner sa technicité et développer sa créativité (Crédit Château de Fonscolombes)

Dans les Alpes-de-Haute-Provence, le restaurant Le Feuillée – Le Couvent des Minimes à Mane repart aussi avec sa première étoile. Louis Gachet, meilleur ouvrier de France 2023, en est le chef. Dans le Vaucluse, le restaurant Le Champs des Lunes à Lauris reçoit sa première distinction du Guide Michelin après sa réouverture en septembre 2023. Il est dirigé par le chef Guillaume Goupil, meilleur ouvrier de France cuisine 2022.

Les restaurants Bessem, Mandelieu-la-Napoule (Alpes-Maritimes), Onice et Racines à Nice (Alpes-Maritimes), La Terrasse – Cheval Blanc St-Tropez (Var) reçoivent eux aussi leur première étoile.

La Table du Castellet : Fabien Ferré plus jeune chef distingué de trois étoiles

Dans le Vaucluse, à Bonnieux, Les Mas des Eydins et à Monaco, Les Ambassadeurs by Christphe Cussac remportent leur deuxième étoile Michelin. La Bastide de Moustiers, à Moustiers-Sainte-Marie (Alpes-de-Haute-Provence) décroche l’une des neuf étoiles vertes de ce palmarès 2024.

À seulement 35 ans, Fabien Ferré, chef du restaurant La Table du Castellet, est distingué de trois étoiles, (l’un des deux nouveaux trois étoiles du Guide Michelin 2024) devenant ainsi le plus jeune chef français de sa catégorie à atteindre ce sommet prestigieux. Niché entre le massif de la Sainte-Baume et la côte varoise, son restaurant confirme ainsi sa consécration absolue.

Portrait Fabien Ferré, Crédit : C.Dutrey, La Table du Castellet

