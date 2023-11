Le Groupe Habitat en Région (opérateur d’immobilier social des Caisses d’Epargne et du Groupe BPCE) et la Caisse d’Epargne Cepac ont proposé vendredi 27 octobre 2023, aux conseils d’administration d’Erilia et de Logirem, l’étude d’un rapprochement des deux entreprises sociales pour l’habitat (ESH). « Ce projet de rapprochement permettra la constitution d’une ESH de près de 90 000 logements, leader du logement social en régions Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse mais également dans la Métropole Aix-Marseille-Provence, territoires où les enjeux d’habitat sont majeurs. Il sera mené en toute transparence à l’égard des salariés et garantira le maintien de tous les emplois des deux entreprises » annoncent les sociétés concernées dans un communiqué commun diffusé le 27 octobre.

Christine Fabresse : « permettre un investissement massif »

Christine Fabresse, la présidente du directoire de la Caisse d’épargne Cepac (crédit archives Gomet’/JYD)

Pour Christine Fabresse, présidente du conseil d’administration d’Erilia et du directoire de la Caisse d’Epargne CEPAC, il s’agit « de permettre un investissement massif pour la construction de logements sociaux dans nos territoires historiques et de déployer de larges synergies opérationnelles et institutionnelles au bénéfice des habitants, des territoires et des grands projets structurants ». Pour François Rieu, le président exécutif du Groupe Habitat en Région, « ce rapprochement apportera les moyens financiers complémentaires à la réhabilitation et à la transition énergétique du patrimoine pour améliorer encore son attractivité ».

Pour mener à bien l’étude du rapprochement, Frédéric Lavergne, le directeur général d’Erilia, a été nommé chef du projet.

Une fusion sous la contrainte du contexte économique

Le contexte économique et la crise du logement, particulièrement dans le secteur social, sont à l’origine de ce projet de fusion. « La fin 2022 et l’année 2023 ont vu le contexte économique se dégrader avec la hausse du taux du Livret A malgré un plafonnement à 3% et la hausse des coûts de l’énergie et de construction. Cette situation impacte directement le modèle du logement social et obère particulièrement les capacités d’investissement de Logirem prévus dans son Plan Stratégique de Patrimoine » reconnaissent les deux ESH.

« La soutenabilité financière de Logirem, filiale d’Erilia depuis juin 2022, est remise en question.»

Et d’ajouter cet avertissement : « La soutenabilité financière de Logirem, filiale d’Erilia depuis juin 2022, est remise en question. L’étude d’un projet de fusion entre Erilia et Logirem est la solution la plus efficiente tant sur le plan économique que social pour asseoir nos ambitions sur le territoire.»

Chiffres clés

Erilia : Société à mission depuis le 31/03/2021. 897 collaborateurs 134 401 personnes logées 440M€ de chiffre d’affaires

Logirem : 385 collaborateurs 52 000 personnes logées 123M€ de chiffre d’affaires

