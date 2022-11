Franck Alexandre, président du conseil d’administration du Crédit Agricole Alpes Provence (CAAP), a révélé lundi 7 novembre, lors d’une conférence de presse qui se tenait à la maire d’Aix-en-Provence, en présence de Sophie Joissains, le maire de la Ville, et de Serge Magdeleine, le directeur général de CAAP, que le Crédit Agricole allait sponsoriser le tournoi de tennis, l’Open du Pays d’Aix qui était auparavant soutenu par la Caisse d’Epargne CEPAC.

« On s’est engagé sur cet évènement pour soutenir le territoire aixois étant donné que notre siège social est sur Aix-en-Provence. C’était une opportunité comme on n’était pas du tout sur le tennis jusqu’à présent » explique Franck Alexandre. « Dans le domaine sportif, on est aussi partenaires du Pauc en handball, du volley de Venelles et du Parc en rugby dans le cadre de notre label Sport pour Valeur pour accompagner les jeunes », précise-t-il.

Un communiqué sera prochainement diffusé pour donner les détails du partenariat avec ce tournoi de tennis dirigé par le joueur aixois Arnaud Clément. L’épreuve dont la 9e édition se déroulait en mai fait parti des tournois masculins professionnels du circuit challenge ATP. Le rendez-vous s’appellera désormais l’Open Aix Provence Crédit Agricole en lieu et place de l’Open Pays d’Aix CEPAC.

Liens utiles :



Open du Pays d’Aix : deuxième set pour Arnaud Clément

Serge Magdeleine (Crédit Agricole AP) : « On tourne à plein régime »

Le Crédit Agricole Alpes Provence revendique le financement “en circuit court” des PME