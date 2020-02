Dans une lettre ouverte adressée aux candidats aux municipales de Marseille, les associations nationales hippiques France Galop et LeTrot défendent l’avenir du site de Borély. L’actuel hippodrome serait en effet supprimé si Martine Vassal, la candidate LR à la mairie de Marseille, réalise son projet de grand parc.

Le projet de forêt urbaine de Martine Vassal à Borély (Crédit DR).

Edouard de Rothschild, président de France Galop et Jean-Pierre Barjon président de LeTrot commencent leur missive en comparant l’hippodrome de Borély à ce que le Vélodrome est au football. « La France ne serait pas la France sans Marseille, et le football français ne serait pas le même sans l’Olympique de Marseille et le stade-vélodrome. De même, les courses hippiques françaises ne seraient pas ce qu’elles sont sans l’hippodrome de Borély. »



Ils évoquent ensuite la filière dans son ensemble et ses développements récents notamment autour du hippique de Calas. « Avec le centre d’entraînement de Calas, qui est également géré par la Société Hippique de Marseille et représente 400 emplois, et l’hippodrome de Vivaux, l’hippisme marseillais a bénéficié d’une série de rénovations qui portent leurs fruits aujourd’hui. »

Hippodrome de Borély : « Repenser avec nous le site d’une longue tradition hippique, remontant à 160 ans, pour qu’il continue de servir activement les Marseillais, la vie et la culture locale. » France Galop – LeTrot

Les auteurs de la lettre (lire l’intégralité ci-dessous) estiment que « Borély est la vitrine d’une activité économiquement importante pour Marseille ; nous devons bâtir ensemble l’avenir de ce site. » Ils invitent en conclusion les candidats à la table des discussions. « Nous, présidents des sociétés-mères qui organisons les courses hippiques en France, et notamment celles de Marseille à Borély, invitons les candidats aux élections municipales à repenser avec nous le site d’une longue tradition hippique, remontant à 160 ans, pour qu’il continue de servir activement les Marseillais, la vie et la culture locale. »

Les assurances de Martine Vassal

L’équipe de Martine Vassal, actuelle présidente du Département et de la Métropole Aix Marseille Provence, expliquait dans un communiqué de campagne la semaine dernière lors de la présentation de son projet à Borély que « la concertation qui s’est poursuivie avec les différents partenaires, dont les responsables de l’hippodrome et du golf de Borély » avait « permis de dégager un consensus autour de la poursuite de l’activité golf et du lancement d’un véritable « pôle cheval ». Et d’ajouter « En accord avec les représentants de la filière hippique de Marseille et du sud-est, ce projet permettra ainsi de sauvegarder et de donner une nouvelle dynamique à la filière sur le territoire métropolitain. » Visiblement les associations nationales de courses hippiques veulent aussi faire entendre leur point de vue…