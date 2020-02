Share on Facebook

Martine Vassal a détaillé samedi 1er février son projet de forêt urbaine et d’extension du parc Borély vers la mer. « Sa volonté est de transformer ce lieu en véritable poumon de notre ville, en référence à la révolution verte qu’elle propose aux Marseillais » souligne un communiqué de la candidate aux municipales qui avait révélé son projet à l’automne dernier.

Cette fois elle précise les contours de l’aménagement en fournissant des visuels et des garanties aux détracteurs, notamment les défenseurs de l’hippodrome. « Ce projet d’extension du parc Borély permettra de doubler sa surface actuelle, pour passer de 18 à 40 hectares et d’aménager la toute première forêt urbaine qui sera créée sur la façade méditerranéenne. Elle offrira de nouvelles zones d’activités ludiques, dont un centre équestre, un parcours de golf, un terrain de beach-volley et des jardins partagés » explique Martine Vassal.

Crédit : DR

« Un ponton entre terre et mer qui enjambera l’avenue Pierre Mendes-France et permettra un accès exceptionnel au littoral. » Martine Vassal

Le projet tel qu’il est communiqué désormais ne comprend pas la couverture de la route 2 X 2 voies qui sépare le parc de la plage mais une passerelle pour l’enjamber qui sera prolonger par un ponton. Le parc sera relié au littoral grâce à « un « pier », un ponton entre terre et mer qui enjambera l’avenue Pierre Mendes-France et permettra un accès exceptionnel au littoral. »

La candidate répond également aux critiques d’opposants qui avait dénoncé le coût de l’opération et ses constructions. « Il ne s’agit donc en aucun cas, comme l’ont annoncé éhontément certains opposants, de bétonner les espaces naturels et de se lancer dans des aménagements pharaoniques, déconnectés de toute considération financière. »