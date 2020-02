Le ministère des Solidarités et de la Santé a annoncé samedi 8 février que cinq nouveaux cas de coronavirus, quatre adultes et un enfant, dans l’entourage proche d’un cas initial, sont confirmés. Ce cas initial est un ressortissant britannique, de retour de Singapour le 24 janvier dernier et ayant séjourné quatre jours dans la commune des Contamines-Montjoie (Haute-Savoie) et rentré en Angleterre le 28 janvier. La France compte désormais 11 cas confirmés de coronavirus.

« Les cinq personnes dont le diagnostic a été confirmé ainsi que les contacts proches, soit 11 personnes au total, toutes de nationalité britannique, ont été hospitalisées cette nuit (Centres hospitaliers universitaires de Lyon, Saint-Etienne et de Grenoble). Leur état clinique ne présente aucun signe de gravité » affirme le ministère de la Santé.

La veille, vendredi 7 février le ministère avait annoncé des mesures de renforcement concernant le suivi de personnes ayant séjourné en Chine. Ces mesures ont pris effet samedi 8 février au matin.

Coronavirus. Toute personne de retour de Chine doit désormais dans les 14 jours suivant son retour :



– Surveiller sa température 2 fois par jour

– Porter un masque chirurgical en présence de son entourage et en dehors du domicile

– Réduire les activités non indispensables et la fréquentation de lieux où se trouvent des personnes fragiles

– Se laver les mains régulièrement



En cas de fièvre ou sensation de fièvre, toux, difficultés à respirer

– Contacter rapidement le Samu centre 15 en signalant votre voyage

– Ne pas se rendre directement chez le médecin, ni aux urgences de l’hôpital

Dans la région, les autorités multiplient les réunions d’informations alors que depuis vendredi 31 janvier, 301 ressortissants français et étrangers ont été rapatriés dans les Bouches-du-Rhône depuis la Chine. Aucun cas de coranavirus n’a été déclaré.

Ces personnes sont réparties sur deux sites : à Carry-le-Rouet, dans un centre de vacances et à Aix-en-Provence, à l’Ecole Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers (ENSOSP). Vendredi, une réunion a eu lieu à Carry-Le-Rouet en présence du préfet, du maire de la commune et du directeur de l’Agence régionale de santé.

#EnDirect

Philippe De Mester, directeur général de l’#ARSPaca est aux côtés du @Prefet13 Pierre Dartout pour répondre aux questions des habitants de Carry-Le-Rouet sur le #coronavirus https://t.co/axReAU2CBP — ARS Paca (@ARSPaca) February 7, 2020

L’ARS a également réagi à un faux tract de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) diffusé à Carry-le-Rouet et donnant de fausses informations sur le cornavirus.

⚠ Alerte #FakeNews – Un courrier de l’@Anses_fr

circule à Carry Le Rouet concernant le #Coronavirus. Il s’agit d’une fausse information. Aucun courrier n’a été émis par l’Anses. Info officielle 0800 130 000/ questions-réponses -> @MinSoliSante pic.twitter.com/aIdEETGeTE — ARS Paca (@ARSPaca) February 7, 2020

Demain c’est Aix Les Milles que les autorités se rendront pour rencontrer les habitants à l’occasion d’une réunion publique d’informations portant sur le site de confinement à l’ENSOSP.