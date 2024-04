Share on Facebook

« L'hydrogène c'est dangereux, l'hydrogène c'est cher ! » Les a priori face à l'hydrogène sont nombreux et chaque projet demande d'approfondir la technologie, les process, les coûts et la sécurité. Autant dire que toutes les parties prenantes, de l'élu local aux conducteurs de camion ont besoin d'une mise à niveau et Hyvar se positionne comme un outil…