Le célèbre journal britannique, le Financial Times, a publié le 27 octobre son classement des meilleurs masters en management du monde. Une bonne surprise pour Aix-Marseille Université avec un bond de 18 places pour son institut d’administration des entreprises (IAE) Aix-Marseille Graduate School of Management. L’école réalise ici son plus beau score avec une très jolie 33e place. « Nous sommes très fiers de ce résultat qui reflète une stratégie d’excellence mise en œuvre depuis six ans et à laquelle tout le personnel et les enseignants-chercheurs contribuent pleinement. C’est aussi une reconnaissance pour Amu dont l’école universitaire de management est, avec Dauphine, la seule école publique française qui figure dans le classement du FT », s’est félicitée dans un communiqué, Valérie de Barnier, la directrice de l’IAE d’Aix.

L’IAE dépasse Kedge qui recule

L’IAE dépasse ainsi son concurrent Kedge Business School qui recule de trois rangs à la 49e position. Dans le classement 2019 du Financial Times, l’IAE Aix-Marseille figure dans le Top 3 des établissements progressant le plus. L’IAE est particulièrement bien placé pour la rentabilité de ses formations. Avec des frais d’inscriptions très bas et un salaire annuel brut des jeunes diplômés aux alentours de 62 000 euros, il est le meilleur établissement français et atteint la douzième place mondiale. Pour ce qui est du critère d’employabilité, avec un taux d’insertion professionnelle de 96%, l’IAE Aix-Marseille se place 5e en France et dans le top 30 mondial.