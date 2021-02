La Ville de Marseille a rendu hommage ce dimanche 21 février à Ibrahim Ali, jeune homme assassiné en 1995 par un colleur d’affiche du Front National, en donnant son nom à une avenue du 15e arrondissement. Sur Twitter, la nouvelle municipalité se félicite, LREM applaudit et l’extrême droite s’abstient.

26 ans après, l’avenue des Aygalades (15e arrondissement), lieu du meurtre de l’adolescent de 17 ans, portera désormais le nom d’Ibrahim Ali. Ce geste marque la volonté de la nouvelle municipalité de s’opposer fermement à l’extrême droite et de combattre le racisme à Marseille.

La mère du jeune homme, submergée par l’émotion, n’a pas souhaité prendre la parole dimanche lors de la cérémonie. Benoît Payan a quant à lui prononcé un discours fort, avant d’inaugurer l’avenue Ibrahim Ali. Cet acte relève « d’une responsabilité politique et d’un devoir moral, a-t-il déclaré. Le maire de Marseille ajoute que ce 21 février 2021 marque la fin d’un silence ».

Cet hommage à Ibrahim Ali, Benoît Payan le poursuit sur Twitter. Il poste dans la journée cette photo de la nouvelle plaque de l’avenue, qui portera désormais le nom du jeune homme abattu.

Elisabeth Moreno fait partie des personnalités politiques qui ont réagi sur Twitter à cette inauguration. La secrétaire d’État chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l’Égalité des chances, témoigne du combat mené par le Gouvernement contre le racisme.

Le 21 février 1995, Ibrahim Ali, 17 ans, était victime de la haine. Aujourd’hui, 26 ans plus tard, la Ville de Marseille lui rend hommage en baptisant une avenue en son nom, reconnaissance d’un long combat mené par ses proches. La mémoire est une arme contre le racisme. pic.twitter.com/nItZiTE8of

Christophe Castaner, qui ne manque jamais l’occasion d’illustrer le combat qu’il mène face au Rassemblement National, a également affiché son soutien. En plus de son tweet, le président du groupe LREM à l’Assemblée Nationale a étoffé son message dans un communiqué publié sur Facebook.

Comme de nombreux élus de la majorité, l’ex-maire de Marseille Michèle Rubirola rend hommage à Ibrahim Ali, « mort parce qu’il était noir ».

« Ce sourire, c’était lui, #IbrahimAli « . Marseille est une grande famille, de couleurs, de solidarités, de croyances et aujourd’hui nous honorons un enfant de Marseille, mort parce qu’il était noir. Justice. pic.twitter.com/ujf9TlKLiO

Samia Ghali et Jean-Marc Coppola, tout les deux candidats dans le 15e-16e à l’occasion des dernières élections municipales, étaient eux aussi concernés de près par cette nouvelle. La maire adjointe de Marseille se dit « émue et soulagée » par cette prise d’initiative de la Ville.

⚫️ Avenue Ibrahim Ali | Émue et soulagée après 26 années de combat. Pour la mémoire, contre le #racisme , justice est rendue par la Ville de Marseille à l’un de ses enfants et pour la postérité. #IbrahimAli #marseille pic.twitter.com/XLrRjt45c3

Ibrahim Ali pour toujours dans nos têtes et nos cœurs. Ce 21 février 2021 les « 4 chemins des Aygalades »porte enfin son nom à jamais gravé pour rendre hommage et justice à ce jeune innocent victime de la haine et du racisme. Se souvenir pour combattre les idées d’extrême droite