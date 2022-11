Trois questions à la présidente de l’association des directeurs financiers et de contrôle de gestion (DFCG Provence), Marie-Hélène Pebayle, au lendemain de la cérémonie des 11e trophées de Finance et gestion Provence qui se déroulait à l’Intercontinental Hôtel Dieu à Marseille le 15 novembre.

Marie-Hélène Pebayle, Présidente DFCG Provence. Crédit archives Gomet’

Etes-vous satisfaite de cette 11e édition des Trophées Finance et gestion organisée par la DFCG Provence ?

Marie-Helène Pebayle : Oui tout à fait. D’abord par la qualité des projets présentés et par la présence des partenaires, puis par la qualité des échanges. Nous étions près de 150 contre 110 l’année dernière. C’est un événement qui coche toutes les cases : des belles entreprises avec des beaux projets, un lieu emblématique, et des partenaires qui viennent apporter leur contribution. E&Y, Qwote, La Banque Postale et Cegid nous ont rejoint cette année. L’association se porte bien avec 142 adhérents dans notre délégation (Bouches-du-Rhône, Toulon et le Vaucluse). Nous avons dépassé les chiffres de 2019, ceux d’avant Covid. Au niveau national on dépasse désormais les 3000 adhérents.

Palmarès des 11e trophées Finance et Gestion DFCG Provence :



Jean-Sébastien Leoni, directeur général adjoint de NGE, remporte le Prix du Jury dans la catégorie Grande Entreprise

Joris Galéa, CFO du robot courtier +Simple, fondé à Marseille remporte le Prix du Jury dans la catégorie Petite et Moyenne Entreprise

Caroline Notre Dame, directrice administrative et financière du Groupe Fondasol, expert de l’ingénierie, conseil de la construction, remporte le prix Coup de cœur du Jury et ainsi que le prix du public.

Les présidents DFCG et DFCG Provence et les lauréats du 11e Trophée Finance et Gestion Provence. De gauche à droite : Emmanuel Millard – Président DFCG, Joris Galéa – + Simple, Marie-Hélène Pebayle, Présidente DFCG Provence, Caroline Notre Dame – Fondasol, Jean-Sébastien Leoni – NGE. (Crédit ©MTBAGENCY)

Quelles sont les tendances qui font évoluer les métiers de la gestion et des finances ?

M-H. P. : Depuis ces trois dernières années nous avons été mis à dure épreuve mais nous avons montré notre capacité de résilience. Deux phénomènes récents impactent particulièrement le métier de dirigeant financier : le développement du big data, de l’intelligence artificielle et de l’accès à la donnée. Les dirigeants financiers ont de plus en plus d’informations à disposition. Des informations parfois contradictoires : comment faire de la prévision dans ce contexte ? Comment concilier le temps court et le temps long ? Ce sont des sujets que nous réfléchissons ensemble à la DFCG. L’autre phénomène à l’oeuvre est la recherche de sens : comment concilier la performance économique avec l’impact positif apporté à la société ? Comment rendre le modèle des entreprises soutenables à l’heure des changements climatiques ? En tant que dirigeant financier nous accompagnons la stratégie vers le changement de modèle afin que les projets des entreprises deviennent des projets de société. La DFCG s’inscrit dans toutes ces évolutions et veut permettre aux dirigeants d’échanger et d’être plus performants sur ces questions. La DFCG a ainsi créé deux nouveaux trophées au niveau national: celui du DAF « éco responsable » et le trophée de la diversité.

Comment l’association DFCG Provence aide les membres à s’adapter ces nouveaux enjeux ?

M-H. P. : Oui nous organisons des rencontres régulières au sein de nos délégations régionales mais aussi au niveau national à travers des groupes d’échanges sectoriels ou métiers qui permettent de rester en veille sur les différents sujets abordés. Il s’agit à la fois de faire du réseau et d’apprendre mutuellement. Nous travaillons beaucoup avec les outils distanciels, mais pas seulement. Nos travaux ont permis par exemple de réaliser un libre blanc sur la taxonomie dans la RSE. L’objectif est en effet de produire des contenus avec les participants qui peuvent servir à tous les membres.

Liens utiles :



Les éditions précédentes du Trophée de la DFCG Provence dans les archives de Gomet’

[Vidéo] Public – privé : les échanges entre directions financières pour améliorer les performances