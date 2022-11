On fête aujourd’hui les dix ans d’Aix-Marseille Université (AMU). Pourquoi ces universités se sont réunies il y a dix ans ?

Eric Berton : Cette une fusion des trois universités avait pour but de gagner en visibilité à la fois fois auprès des étudiants, mais aussi pour le rayonnement de la recherche et le développement à l’international. Il s’agissait aussi également de proposer une offre de formation beaucoup plus cohérente. Différentes facultés se sont rassemblées. Je considère que ces dix années sont réussies dans la mesure où nous sommes parvenus à mobiliser les collègues, à créer des formations innovantes et à avoir des étudiants bien formés et intégrés. Nos recherches ont pris de l’ampleur, l’innovation a été importante.

Qu’est-ce que vous retenez de cette journée de fête des 10 ans d’AMU ?

Eric Berton : C’était un moment très inspirant, à la fois de bilan et d’émotion. On a pu voir la diversité des talents que nous avons formés, des anciens étudiants qui reviennent et témoignent. C’était très touchant de voir combien ils sont reconnaissants à l’université de les avoir formés et d’en avoir fait des adultes et professionnels éclairés. C’était aussi inspirant car il y avait nos partenaires institutionnels, les collectivités, la Région, les villes, la Métropole, le Département… Cela nous a permis de nous retrouver dans notre diversité et de montrer tout ce qu’était la richesse d’AMU. Pour un président, c’est rassurant car ça me motive encore plus.

Quels sont vos objectifs pour le futur ?

Eric Berton : Continuer sur cette vision d’une université qui impacte son territoire. Une université qui, par ses recherches, ses formations, son poids dans le débat scientifique et de société, amène réellement un plus aux concitoyens du territoire, mais aussi nationalement avec des innovations et des recherches qui ont des impacts internationaux.

