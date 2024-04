Share on Facebook

La Citadelle de Marseille, qui surplombe l’entrée du Vieux-Port et le bassin de carénage, boulevard Charles Livon dans le 7e arrondissement de Marseille, a été inaugurée lundi 29 avril, après plusieurs années de travaux de restauration menées par l’association Acta Vista. Le site qui n’a jamais été ouvert en libre accès au public ouvrira désormais ses portes aux Marseillais, et ce dès samedi 4 mai. Le site est classé comme monument historique depuis 1969.

Le projet de la Citadelle de Marseille est porté par la branche culture du Groupe SOS, le groupe d’économie sociale et solidaire, leader en Europe, présidé par Jean-Marc Borello, qui a pris la parole lors de l’inauguration. La rénovation du fort St-Nicolas (appelé aussi fort d’Entrecasteaux) a bénéficié de 4,2 millions d’euros d’investissement depuis 2021. Le projet a été financé par l’État à hauteur de 1,5 million d’euros et près d’un million par la Région. Le Département des Bouches-du-Rhône a apporté 50 000 euros en 2022 et la Métropole Aix-Marseille Provence 150 000 euros cette année. La Ville de Marseille a accordé un bail emphytéotique (longue durée) au Groupe SOS en 2021.

La Citadelle accueillera notamment le festival le Bon Air le week-end du 11 mai, Oh les beaux jours ! le 22 mai de 11h à 19h et le festival Au Large en juin.

