Gomet’, avec ses partenaires le fonds régional Région Sud Invest et le cabinet Crowe Ficorec, publie tous les semestres le baromètre régional des levées de fonds. Ce travail, inédit, réalisé depuis quatre ans permet une analyse fine de l’évolution de l’activité du capital développement dans la région, à la fois du côté des entreprises en recherche de fonds que du côté des investisseurs qui prennent part aux différents tours de table.

Nous révélerons notre baromètre des levées de fonds du premier semestre 2023 le lundi 3 juillet mars à 14h lors d’une visio-conférence, à l’occasion d’un débat ouvert aux acteurs du financement.

Christian Apothéloz animera le débat et présentera avec Jean-Pierre Largillet, notre confrère sur la Côte d’Azur (Webtimemedia) les résultats des six premiers mois de l’année en Provence-Alpes-Côte d’Azur. Parmi nos invités intervenants pour décrypter nos derniers chiffres : Pierre Joubert, directeur de Région Sud Investissement , Matthieu Capuono, directeur associé de Crowe Ficorec et Émilie Royère, directrice générale Eurobiomed.

Pour participer, merci de vous inscrire via le formulaire d’inscription ou par adresse e-mail contact@gomet.net.

