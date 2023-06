Emmanuel Macron est de retour à Marseille pendant trois jours, du 26 au 28 juin. Le président de la République va dresser le bilan de son plan Marseille en grand, annoncé le 2 septembre 2021, en se rendant à la cité de la Busserine (14e), au Mucem, avant de passer par le port de Marseille-Fos. Dans un entretien exclusif pour le journal La Provence, le Président se dit satisfait car « les engagements pris sont tenus. » Il souhaite néanmoins accélérer sur les volets sécurité et la rénovation urbaine, avec de nouvelles annonces qui rythmeront son déplacement.

Depuis janvier 2023, plus 20 personnes décédées dans les règlements de comptes dus au trafic de drogue à Marseille. Emmanuel Macron a donc choisi d’entamer son déplacement au siège de la police judiciaire pour un échange avec les policiers, après un passage à l’hôtel de ville pour échanger avec le maire Benoît Payan. « L’engagement est tenu et le résultat est là. À Marseille 70 points de deal ont été supprimés grâce à une stratégie de pilonnage. On en avait 222 dans les Bouches-du-Rhône, on est passé à 134, soit une baisse de 40 % », assure Emmanuel Macron. Le président de la République demande toutefois à la ville d’accélérer le mouvement en cours sur la vidéoprotection afin de « consolider » le travail de démantèlement des réseaux internationaux.

Renforcer les moyens pour lutter contre le trafic de drogue

Dans cet entretien, le Président annonce de nouvelles mesures sur la sécurité qui dessinent l’acte II de Marseille en Grand : « Nous allons renforcer la présence sur le terrain avec une compagnie de CRS en plus à l’automne. On va intensifier la lutte contre la criminalité organisée avec 24 enquêteurs supplémentaires, 10 techniciens et la création d’une équipe interministérielle composée de membres des douanes, du fisc, de l’Urssaf et de la police judiciaire. Un groupe d’intervention portuaire des douanes va être créé. Par ailleurs, on va lancer à la rentrée dans 50 collèges et lycées vulnérables un module de prévention aux risques liés aux trafics. Et puis je me rends sur le chantier des Baumettes 3 qui accueillera 740 places de prison supplémentaires. »

De plus, Emmanuel Macron veut mieux réprimer les consommateurs. « J’ai demandé au ministre de l’Intérieur de préparer un décret pour la fin de l’été, afin que le paiement des amendes puisse être immédiat, par carte bancaire ou en liquide. On a commencé à équiper les agents de 5 000 terminaux de paiement. C’est très concret », estime le Président. Cette procédure permet de prononcer une sanction pénale sans procès, avec un montant maximal de l’amende pouvant atteindre 2500 euros. De son côté, un policier de la Police nationale déplore cette annonce : « Nous ne sommes pas des banquiers », lâche-t-il, un brun ironique. Emmanuel Macron a confirmé ces annonces lors de sa visite du chantier des Baumettes 3.

EN DIRECT | Marseille en Grand : prise de parole du Président @EmmanuelMacron devant les différents services de police et de justice sur le chantier de l’établissement pénitentiaire Baumettes 3. https://t.co/c95ggE35EH — Élysée (@Elysee) June 26, 2023

Un plan spécifique pour la rénovation urbaine

Côté chantier, le logement était également une priorité de ce plan colossal de l’État. La ville étant frappée par le logement indigne avec plus de 40 000 logements du centre-ville touchés, une société publique locale d’aménagement d’intérêt national (SPLA-IN) a été créée en 2019 à la suite des événements de la rue d’Aubagne en novembre 2018. Son directeur, Franck Caro, a été nommé deux ans plus tard en février 2021. Ensuite, le temps de l’administratif a été long et la SPLA-IN est seulement opérationnelle depuis octobre 2022.

Si 64 logements vont être acquis par cette société pour être rénovés, le président de la République annonce de nouvelles mesures pour accélérer l’instruction des dossiers des habitats indignes : « On a besoin de lever des blocages sur les copropriétés pour des questions de dignité, de salubrité et de sécurité. J’annoncerai un plan sur ce sujet lors de mon déplacement. On fera de Marseille un laboratoire avec de nouveaux dispositifs. », annonce-t-il.

Un plan quartiers 2030 sera annoncé à la Busserine

Emmanuel Macron souhaite ainsi continuer dans sa logique de « laboratoire » pour l’éducation et l’entrepreneuriat à Marseille. Dans les colonnes de La Provence, il esquisse ses ambitions pour améliorer la vie dans les quartiers et favoriser l’égalité des chances au moyen d’un plan quartiers 2030 : « L’esprit du plan quartiers 2030, c’est d’aller beaucoup plus loin en s’appuyant sur ce qu’on a fait sur l’entrepreneuriat dans les quartiers. Je veux démultiplier les premiers succès de Marseille et il y aura des annonces sur l’entrepreneuriat, sur l’emploi, sur l’école et le collège dès la rentrée prochaine. Pour moi, ce sont les enfants qu’il faut sortir des pièges de l’assignation à résidence. »

Le Président dévoilera l’ensemble de son plan mardi 27 juin à 20h lors d’un discours programme prononcé au Mucem.

[Document source] Les mesures annoncées en début d’après-midi aux Baumettes (note Elysée)

Liens utiles :



> [Dossier] Écoles, transports, cinéma… « Marseille en grand » passe son bac !

> Marseille en grand « acte 2 » : Odysséo toujours « d’actualité » (Elysée)

> Emmanuel Macron à Marseille pour renforcer le laboratoire “Marseille en grand”

> Les priorités du plan Marseille en Grand