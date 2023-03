Gomet’, avec ses partenaires le fonds régional Région Sud Invest et le cabinet Crowe Ficorec, publie tous les semestres le baromètre régional des levées de fonds. Ce travail, inédit, réalisé depuis quatre ans permet une analyse fine de l’évolution de l’activité du capital développement dans la région, à la fois du côté des entreprises en recherche de fonds que du côté des investisseurs qui prennent part aux différents tours de table.

En 2021, année encore marquée par la crise du Covid, notre précédent baromètre annuel faisait état d’un montant total levé de plus 325 millions d’euros pour 32 opérations identifiées mobilisant une soixantaine d’investisseurs (fonds, family office, business angels).

Nous rendons public notre baromètre des levées de fonds 2022 le mercredi 29 mars à 8h30 à l’hôtel de Région à l’occasion d’une conférence de presse ouverte aux acteurs du financement.

Déroulé prévisionnel



Accueil café 8h. Début présentation 8h30. Fin 10h.



Mots d’accueil d’Isabelle Campagnola Savon, conseillère régionale déléguée à l’économie et Jean-François Eyraud, dirigeant fondateur de Gomet’ Media.



Présentation du baromètre 2022 et des premières tendances 2023 avec Christian Apothéloz, journaliste à Gomet’. Commentaires et analyses par Alain Lacroix et Pierre Joubert, respectivement président et directeur de Région Sud Invest, et Matthieu Capuono, directeur associé de Crowe Ficorec.



Témoignages et retours d’expérience : Pierre d’Epenoux, président ImCheck Therapeutics (levée de 96 millions en 2022) Nelson Lukes, CEO de K Motors (un million levé en 2022), Aurélie Viaux, directrice d’investissements à UI Investissement et Patrick Siri, business angel à Provence Angels.



Questions, débat et perspectives.



Renseignements complémentaires : contact@gomet.net – 0660623877